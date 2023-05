Riise raser: – Amatørnivå

Se tre kamper i Toppserien på TV 2 Play fra klokken 14.50!

Søndagens kamp mellom Avaldsnes og Stabæk utsettes grunnet flytrøbbel. Det skriver Stabæk på sine sider.

– Det er bare å gratulere NFF og Stabæk kvinner med en håndtering som er på amatørnivå. Jeg fatter ikke hvordan det er mulig, skrev Avaldsnes-trener John Arne Riise på Facebook ifølge Haugesund Avis.



Meldingene ble i etterkant slettet, ifølge avisen.

Flyet til Haugesund og Karmøy måtte returnere til Oslo på grunn av værforhold og tåke.

– Det blir ikke kamp i morgen (søndag). Vi har ikke fly og ligger nå på Gardermoen. Det blir frokost før vi returnerer med buss til Nadderud og trener der på søndag formiddag, sa Stabæk-trener Petter Belsvik til klubbens nettside.

Riise var krass i en melding på Facebook, ifølge lokalavisen.

«NFF og Stabæk visste om tåken vi har hatt de siste dagene. VIF herrer satt på Gardermoen i går med alternativ rute om det skulle skjære seg».

«Hvorfor har ikke Stabæk kvinner, i samarbeid med NFF, laget alternativ reiserute? De kunne fløyet til Stavanger eller Bergen? De kunne kjørt buss? De gamblet på at flyet skulle lande. Og det ender med at de da får kampen utsatt», skriver Avaldsnes-treneren og legger til:

«Eneste som kommer godt ut av dette, er selvsagt laget fra Østlandet. Som det alltid er. Dessverre er jeg ikke sjokkert over hvordan NFF igjen håndterer dette i kvinnefotballen».

Sportssjef i Stabæk svarer følgende til TV 2 på uttalsene:

– Det er ingen av partene som kommer godt ut av dette. Vi i Stabæk har forberedt oss hele uken på kamp mot Avaldsnes og ville naturligvis også spille kampen som oppsatt. Men dessverre så kunne vi ikke gjøre annet enn å lytte til de beskjedene vi har fått fra reise og flyselskapene og der var beskjeden at dette skulle gå fint.

– Vi gamblet på ingen måte men lyttet til spesialkompetansen på flyvning og landing, men selv spesialister kan ta feil dessverre. Vi kom oss helt til flyplassen og var på vei ned for landing i Haugesund men dessverre gikk det ikke slik. At NFF velger å utsette dagens kamp har vi forståelse for og vi håper at ny beramming gir begge lag muligheten til å konkurrere på best mulige vilkår.



TV 2 har prøvd å komme i kontakt med konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, foreløpig uten hell.

Ny kampdato er foreløpig ikke bestemt.

De resterende kampene i dagens Toppserie-runde går imidlertid som planlagt.

