Revansjerte seg mot Magnus Carlsen

Verdensmesteren holder tritt i de innledende rundene av Aimchess Rapid. Han svarte en røff førstedag med sterkere spill og tre av fire partiseire.

Det gjør at han ender på en delt andreplass med 16 poeng av 24 mulige etter to dagers spill.

Carlsen møtte ikke opp til intervju etter første dag. Han forteller til TV 2 at han var svært misfornøyd med gårsdagens spill.

- I går var veldig veldig dårlig, kanskje den dårligste dagen jeg har hatt noensinne i et tour-event. Jeg håper jeg kan få litt energi og spille bedre, oppsummerer Carlsen.

Nordmannen forteller at han har vært preget av sykdom de siste dagene. Han er uansett greit fornøyd med plasseringen på tabellen.

– Det var litt mer variert i dag. Det var i alle fall interessante partier. Jeg har fem seire til nå, og det får uansett være ganske bra, kommenterer han.

Carlsen ligger fortsatt godt an til topp åtte og sluttspillkvalifikasjon. Nordmannen avhenger likevel av en god prestasjon i de to siste dagene av innledningen for å sikre plassen.

Tapte i revansjeoppgjør

Dagens tredje parti med svarte brikkene satte en stopper for nordmannens ellers perfekte dag.

Indiske Arjun Erigaisi, som ble overkjørt av Carlsen i forrige tourfinale, fikk en kjempestilling ut fra åpningen.

Sjakkeneren greide imidlertid å kontre. Det ble et hett oppgjør mellom stjernespillerne, der Carlsen til slutt tapte i en situasjon der begge var under press, både på brettet og klokken.

Inderen var svært fornøyd med egen prestasjon.

– Det er alltid mentalt utfordrende å spille mot Magnus, og det har vært enda verre etter forrige tourfinale. Men jeg har hørt at det bare tar én seier for å komme seg over frykten, og jeg er veldig glad for at den seieren kom, kommenterer 19-åringen til TV 2.

Usbeker imponerer

Nodirbek Abdusattorov fortsetter å imponere, og beholder ledelsen etter to dagers spill. Usbekeren ender dagen på 17 av 24 poeng, ett poeng foran Carlsen.

Turneringen fortsetter på søndag. Verdensmesteren møter Dommaraju Gukesh med de sorte brikkene i første parti.

