Rettssaken mot Besseberg: Skal ha avtalt samvær med prostituerte på telefon

Tirsdag morgen startet rettssaken mot den tidligere skiskytingstoppen i Buskerud tingrett i Hokksund.

Besseberg fastholder at han er uskyldig.

– Jeg erkjenner ikke straffansvar for tiltalen, sa han etter at påtalemyndigheten hadde lest opp tiltalen.

77-åringen er tiltalt for grov korrupsjon, og skal angivelig ha mottatt bestikkelser over en tiårsperiode.

Besseberg er til stede i retten i Hokksund og vil forklare seg muligens allerede tirsdag ettermiddag. Hele onsdagen er satt av til Bessebergs forklaring.

Beslagla stor sum

Aktor Marianne Djupesland fortalte i sitt innledningsforedrag at politiet beslagla cirka 370.000 kroner hjemme hos Besseberg på et tidlig stadium av saken, men at disse pengesummene ikke er en del av saken mot 77-åringen.

– Det ble etterforsket om de kan ha stammet fra russisk hold, men det er ikke tatt ut tiltale etter dette, forklarte Djupesland.

Hun la likevel vekt på at Bessebergs økonomi kan bli tema i rettssaken, da han angivelig ikke hadde bankkort fra sin norske konto.

Besseberg er tiltalt for å ha mottatt bestikkelser i form av prostituerte, klokker og eksotiske jaktturer.



– Samvær med prostituerte mener vi å kunne bevise ble avtalt på telefon fra Norge, sa Djupesland i innledningsforedraget.

Av tiltalen går det frem at Økokrim mener at Besseberg aksepterte tilbud om bruk av prostituerte i 2013 og i perioden 2015-2018 av ledere i russisk skiskyting.

Dette skal ha skjedd i Tjumen, Moskva og Khanty-Mansijsk.

Klokke-anklagen: – Ikke bestridt

Djupesland forteller at en av de tre klokkene Besseberg er tiltalt for å ha blitt bestukket med, skal ha blitt gitt ham av Sergej Kusjtsjenko, som er tidligere president i Det russiske skiskytterforbundet (RBU).

– Vi mener denne ble mottatt av Besseberg i 2011, forklarer Djupesland, og legger til:

– Vi opplever at det ikke er bestridt at han skal ha mottatt denne klokken.

En Hublot-klokke, til en anslått verdi av 70 000 kroner, skal Besseberg ha fått av en ordfører i Russland, men Økokrim kjenner ikke identiteten hans.

Aleksander Tikhonov, som i mange år var visepresident i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), sa i en sak på TV 2 mandag at han ikke har gitt Besseberg noen klokker.

Det mener aktor Marianne Djupesland ikke stemmer.

I retten forklarte hun at Tikhonov skal ha gitt Besseberg to klokker av merket Ulysses Nardin. Én av de klokkene er en del av tiltalen og har en estimert verdi på 78.000 kroner.

– Felles for alle klokkene er at alle er bestikkelser etter lovens forstand, særlig på grunn av verdien. Og på mangelen av åpenheten om at han fikk disse klokkene og fra hvem. Han har jo brukt disse klokkene, men vi sikter til at det ikke har vært åpenhet om at han har mottatt de som gaver, fra hvem, når og under hvilken omstendighet, forklarer Djupesland.

