Rett fra skademareritt til norsk rekord i comebacket

Etter to måneders skademareritt var Karoline Bjerkeli Grøvdal tilbake med et smell.

Lørdag stod hun på startstreken på det fem kilometer lange Norgesløpet. Målet var å sette ny norsk rekord. Det greide hun med glans. For første gang løp hun under 15 minutter på halvmila, og klokket inn på 14,58. Den gamle rekorden var på 15.04.

– Jeg kan i alle fall si at jeg er friskmeldt. Og er fornøyd med at Europa-rekorden også er innen rekkevidde, sier en fornøyd Bjerkeli Grøvdal til TV 2 etter målgang.

Dropper ferie

Mens resten av norgeseliten i friidrett har sesongpause, kjører Grøvdal på for å ta igjen det tapte etter ryggskaden hun pådro seg i sommer.

– Det blir ikke noe ferie i år. Sånn blir det når man har vært skadet, ler hun.

Det viktigste for den norske langdistansedronningen er uansett at hun er frisk - og ikke minst smertefri.

– En ting er at smertene i ryggen er borte. Det er en utrolig deilig følelse. Men så er det som om kroppen den siste tida har begynt å huske hvilken form jeg var i før jeg fikk skaden.

Og det er takket være knallhardt arbeid mens skaden har leget.

– I starten så gikk jeg egentlig bare lange turer i skogen for å holde formen ved like. Etterhvert ble det løping i motbakke for å skåne ryggen for den verste belastningen, før jeg den siste tiden har løpt som normalt på flatt underlag, forteller Grøvdal.

Fikk aldri diagnose

På sosiale medier har hun selv postet bilder av seg selv på ellipsemaskin, som også har vært en viktig erstatning for tredemølle i opptreningen.

– Ja, jeg begynner å få litt erfaring med hvordan man skal komme tilbake fra skader, smiler hun.

I tillegg til gradvis opptrening har hun også brukt mye tid på behandling. Under EM i august fortalte legene at de ikke hadde noen eksakt diagnose på ryggsmertene som hindret henne i å løpe for full maskin.

Den diagnosen har hun fortsatt ikke.

– Nei, jeg har egentlig ikke det. Og selv de som kan mye om ryggskader vet at det i noen tilfeller er veldig vanskelig å si nøyaktig hva det skyldes, forklarer hun.

BRØT EM: Grøvdal prøvde å løpe 5000 meter i EM, men måtte bryte på grunn av ryggsmertene. Foto: Lise Åserud

To ganger har hun vært til MR-undersøkelser. Man har undersøkt mulighetene for at det kunne være skiveutglidning, en gryende prolaps, eller tretthetsbrudd i bekkenet. Men de har ikke funnet noe på bildene som antyder dette.

Så da står man igjen med at det er en betennelse som har påvirket nervene i ryggen.

– Det stemmer bra med at jeg har hatt strålinger nedover i beina. Den siste tiden har jeg fått behandling for dette, og det har hjulpet godt, forteller hun.

HEFRTIG BEHANDLING: Korsyggen var preget av intensiv nålebehandling. Men nålene var virkelig med på å gjøre henne frisk og smertefri. Foto: Privat

Noe av behandlingen har vært ganske røff. Grøvdal viser fram et bilde av en rygg som framstår banket av intensiv nålebehandling. Nervesmertene gjorde at muskulaturen i ryggen var veldig stram. Og det har tatt tid å få «løst opp i knutene».

– Bittert

Etter en sterk sommer der hun knuste Ingrid Kristiansens legendariske norske rekord på 5000 meter, fulgte hun opp med et overbevisende VM der hun ble nummer åtte og beste europeer.

Foran EM lå alt til rette for medaljer både på 5000 og 10 000 meter. Milløpet måtte hun trekke seg fra. På 5000 meteren gjorde hun et forsøk. Men strålingene i beina gjorde henne sjanseløs da farta i feltet begynte å øke.

Dermed ble hun sittende igjen med ingenting fra det som var sesongens største mål.

– Jeg har gått litt i meg selv. Det er fort gjort å bli bitter når man vet at man kanskje gikk glipp av to medaljer. Men samtidig er det bedre at det skjedde på grunn av en skade, og ikke at jeg var i dårlig form. Da hadde jeg nok grublet mer, sier Grøvdal.

– Det tok litt tid, men jeg må bare glemme det.

Tror på framgang neste år

For det er ikke alltid like lett å se det store perspektivet når man er inne i toppidrettsbobla der man stort sett bare husker det siste som skjedde. Og gjerne de negative tingene.

– Skader er noe alle utøver får på et eller annet tidspunkt. Og hadde denne skaden skjedd på et annet tidspunkt i sesongen, så er det noe jeg knapt hadde snakket om eller tenkt på. Så det er ikke så mye man får gjort med det.

En ting er Grøvdal sikker på. Så lenge hun kan trene som normalt framover, så er det ingen grunn til å tro at neste sesong blir dårligere enn årets. Og fram til skaden var det hennes beste i karrieren.

– Jeg vet jeg kan bli bedre. Og hver gang jeg stiller til start så ønsker jeg å løpe fort. Nå gleder jeg meg virkelig til et par gateløp til, og deretter EM i terrengløp. Det føles nesten som om sesongen min bare fortsetter der jeg slapp før skaden, smiler hun.