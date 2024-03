Torsdag ser du Portugal - Sverige på TV 2 Play fra klokken 20.30!

Dejan Kulusevski har blitt en av Tottenhams mest betrodde spillere siden overgangen fra Juventus for drøye to år siden.

– For noen i England er jeg nok fortsatt den svenske fyren med det morsomme navnet som kom fra Italia, uttaler Kulusevski i et stort innlegg i The Players' Tribune.

Svensken deler åpenhjertig om sin historie. Den inneholder blant annet en engasjert far på fotballbanen fra tidlig alder.

Tottenham-stjernen nevner blant annet en hendelse der han ble skjelt ut foran medspillere og foreldre.

PROFIL: Tottenhams Dejan Kulusevski jubler for scoring. Foto: Ian Walton

– En gang sa han: «Jeg sverger på livet, hvis du ikke begynner å gjøre de riktige tingene, forlater jeg deg her og drar hjem».

Og det er andre i familien som ikke er redd for å være kritisk: Nemlig søsteren Sandra Kulusevska.

– Hun er brutal. Selv når jeg scorer kan hun si: «Du har mistet det, du er ikke sulten og for komfortabel», forteller kantspilleren.

– Da vil jeg eksplodere og svare: «Du respekterer meg ikke. Du vet ikke hva jeg ofrer for denne sporten», skriver han.

Likevel er 23-åringen takknemlig for søsterens ærlighet og for at hun støttet ham under den tøffe perioden i Juventus.

– Ingen visste hvorfor

For avslutningen hos «den gamle dame» var krevende med manglende spilletid.

– For første gang tvilte jeg. Folk sa at jeg ikke kunne spille fotball, at jeg var for dårlig og for treg. Da ville jeg bare vise hvorfor jeg skulle spille og vise meg frem, sier svensken.

Løsningen på problemet ble overgang til London og Spurs. Da avtalen var i boks feiret han med forloveden Eldina Ahmic.

– Kjæresten min satt sammen med meg og jeg begynte å gråte, så begynte hun å gjøre det. Ingen av oss visste hvorfor, det var bare så mye som skjedde på en gang.

Det var heldigvis bare gledestårer.

– Vi kysset, gråt litt til og dro til flyplassen. Aldri om jeg skulle miste det flyet, skriver Kulusevski.

– Mange skrev at de gråt

Til Aftonbladet åpner han opp om reaksjonene han har fått på innlegget.

– Jeg leser ikke det alle sriver, men det er noen som har kontaktet meg og jeg tenkte «wow»! Mange skrev at de gråt og syntes det var veldig følsomt. Jeg trodde ikke det var så følsomt, sier Kulusevski, og legger til:

– Det er gøy for andre å se hvordan det er i kulissene, at det ikke er så enkelt hele tiden med mål, assists og seire. Det er gøy å gi av seg selv noen ganger.

Tottenham ligger på femteplass i Premier League, men akkurat nå er det Sverige som gjeler for Kulusevski.

