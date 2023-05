Ny løgn-påstand om Berit Kjøll:

I HARDT VÆR: Idrettspresident Berit Kjøll opplever at stadig flere kommer med utsagn om at hun har snakket usant. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg hadde egentlig tenkt å la dette ligge, men da jeg leste Marco Elsafadis uttalelser om at idrettspresidenten lyver, så blir det riktig av meg å følge opp dette, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

Han forteller om en selvopplevd hendelse, der han støtter Elsafadis påstand om at idrettspresident Berit Kjøll har snakket usant i media.

– For to år siden hadde Aftenposten en artikkel der både Berit Kjøll og Kåre Geir Lio kommenterte et møte jeg var en del av. I artikkelen beskrev de dette som et godt møte - uten at de forsøkte å gi meg munnkurv. Jeg kan slå fast at det er ren og skjær løgn, sier Magne Brekke til TV 2.

UT MOT KJØLL: Magne Brekke er generalsekretær i Oslo idrettskrets og mener Berit Kjøll snakket usant om et møte i 2021. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Påstanden til generalsekretæren i Oslo idrettskrets føyer seg inn i rekken av løgnutspill i retning av sittende president i Norges Idrettsforbund (NIF), Berit Kjøll.

Nylig gikk også NIFs valgkomitéleder Terje Roel ut på tv2.no og uttalte at Kjøll ikke snakket sant i Dagsnytt 18.

NRK har også skrevet om at idrettspresidenten snakker usant.

Annen oppfatning

Overfor TV 2 kommenterer ikke Berit Kjøll løgnpåstanden fra Magne Brekke.

Hun står imidlertid fast på at møtet hun hadde med håndballforbundet og Oslo idrettskrets i 2021 var av den gode sorten.

– NIF opplevde møtet som godt og konstruktivt, skriver Kjøll i en epost til TV 2.

Den samme oppfattelsen har håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Jeg registrerer at andre parter, to år etterpå og fire uker før idrettstinget, velger å gå ut med en annen historie. Men påstandene om løgn, tvang, munnkurv og trusler tar jeg fullstendig avstand fra, skriver han i en e-post til TV 2.

Les Kjøll og Lios tilsvar i sin helhet nederst i saken.

– Fikk refs to ganger

Hendelsen Magne Brekke forteller om, har sitt utspring etter to avisartikler i Aftenposten i henholdsvis 2020 og 2021.

I begge sakene kritiserte han og Oslo idrettskrets Norges Håndballforbund.

I den første saken mente kretsen at håndballforbundet tjente penger på barn og unge, mens de etterpå kritiserte forbundets lisensordning.

Begge utspillene førte ifølge Brekke til at han og Oslo idrettskrets ble kalt inn på kontoret til den øverste idrettsledelsen for å få «refs».

– Ja, jeg oppfattet det definitivt slik, sier Brekke.

Generalsekretæren husker det andre møtet best.

Kort tid etter avisartikkelen om lisensordningen mottok han en møteinnkalling fra øverste administrative sjef i Norges Idrettsforbund (NIF), daværende generalsekretær Karen Kvalevåg.

– Håndballforbundet hadde tydeligvis blitt provosert av uttalelsene våre i Aftenposten, sier Brekke.

I møteinnkallingen viste generalsekretæren til artiklene i Aftenposten, samt et brev som NIF-ledelsen hadde mottatt i den forbindelse.

TAKKER FOR BREV: I møteinnkallelsen takker generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg for et brev de skal ha mottatt og innkaller deretter Norges håndballforbund og Magne Brekke til et møte.

– Et brev som jeg verken hadde sett da eller i ettertid, forklarer Brekke.

Tok med seg nestleder

Den dag i dag reagerer Brekke på at det var kun ham fra administrasjonen, og ingen fra den politiske ledelsen i Oslo idrettskrets, som ble kalt inn på dette møtet.

– Da NIF tilsynelatende skulle stille med sin politiske ledelse, synes jeg det var merkelig at det var kun jeg, som er ansatt og ikke politisk valgt, ble kalt inn på teppet, sier han.

PÅ KONTORET TIL PRESIDENTEN: Generalsekretæren ble kalt inn på kontoret til Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

For sikre seg tok han derfor med seg nestlederen i styret til Oslo idrettskrets, Kate Hege Nielsen.

– Hvis ikke hadde det kun vært mitt ord mot mange andres.

Ifølge ham var agendaen en «rolleavklaring som skulle handle om at Oslo idrettskrets skulle tie».

Berit Kjølls versjon er en helt annen.

Hun skriver i en e-post til TV 2 at «møtet kom i stand for å bringe klarhet i faktiske forhold knyttet til lisensinntekter og finansiering av toppidrett».

– De var særs høye og mørke

Det reagerer Brekke på. Han åpner derfor opp i detaljer om opplevelsen på Ullevål.

– Da vi entret kontoret til idrettspresidenten, var både håndballpresident Kåre Geir Lio og håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud allerede til stede, sammen med NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

– MUNNKURV: Ifølge Magne Brekke forsøkte Berit Kjøll å gi ham munnkurv. Foto: Terje Pedersen

– Møtet deretter ble en selsom opplevelse. Der både idrettspresidenten og håndballpresidenten var særs høye og mørke, og de gikk langt over streken i et forsøk på å true meg til taushet. Hadde jeg vært ferskere i jobben og usikker i egen rolle, ville det definitivt vært svært tøft, forteller han.

– Husker du hvordan reagerte du på hendelsen?

– I praksis fnyste jeg av det jeg hørte, men det var først dagen etter jeg reflekterte over hvor alvorlig dette var. Min nestleder Kate Hege (Nielsen journ. anm.) reagerte faktisk sterkere enn meg, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med daværende styremedlem Kate Hege Nielsen og hun bekrefter å ha hatt det samme inntrykket av møtet som Magne Brekke.

Har en annen versjon

Men verken Berit Kjøll eller Kåre Geir Lio husker møtet slik de to fra Oslo idrettskrets beskriver det.

– Formålet med møtet var naturligvis ikke å ilegge noen som helst munnkurv verken på Norges Håndballforbund eller Oslo idrettskrets for deres eventuelle uttalelser i pressen, skriver Berit Kjøll i en epost.

– For meg var det først og fremst viktig å bringe Oslo idrettskrets og Norges håndballforbund sammen til et oppklarende dialogmøte, legger hun til.



ENIGE: Berit Kjøll og Kåre Geir Lio er samstemte om at møtet med Oslo idrettskrets var godt. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Den samme oppfattelsen har håndballpresident Lio.

– Vi fikk delt ulike synspunkter og ståsteder med hverandre, som ledere med ansvar for noen av de største og viktigste organisasjonene i norsk idrett. Vi var enig om noe og uenig om annet, men i sum var det en utbytterik og ryddig prosess. Gode samtaler hvor vi fikk delt virkelighetsoppfatningene våre, skriver han til TV 2.

Skrev brev til idrettsstyret

Brekke og nestleder Nielsen var altså av en helt annen oppfatning enn Kjøll og Lio.

Opplevelsen satt slik i at de etter møtet bestemte seg for å skrive en rapport til kretsstyret i Oslo.

Ifølge Brekke ble denne rapporten behandlet umiddelbart, og kretsstyret så på det som så alvorlig at de sendte et brev til idrettsforbundets presidentskap bestående av idrettspresident Berit Kjøll, visepresident Vibecke Sørensen og 2. visepresident Sondre Gullord. Sistnevnte var styrekontakten til Oslo idrettskrets i NIF. Mens nåværende presidentkandidat Zaineb Al-Samarai, ble satt på kopi.

MOTTOK BREV: Idrettspresident Berit Kjøll og presidentskapet mottok et frustrert brev fra Oslo idrettskrets, der styremedlem Zaineb Al-Samarai (til venstre) ble kopiert inn. Foto: Terje Pedersen

I brevet, som TV 2 har fått tilgang til, retter kretsstyret en pekefinger mot NIF-ledelsens stadige involvering på vegne av særforbund, og at kretsen påberoper seg sin rett til å uttale seg om ting som påvirker idretten.

«Vi legger til grunn at videre initiativ fra NIF for å begrense vårt arbeid og kommunikasjon knyttet til målsettingen om å redusere kostnader knyttet til idrettsdeltagelse i Oslo ikke videreføres,» står det i brevet.

– Dette brevet ble derimot aldri besvart eller medførte noen respons, sier Brekke i dag.

REAGERER: Magne Brekke og Oslo idrettskrets mottok aldri noe svar på brevet til NIFs presidentsskap. Foto: Nico Sollie / TV 2

Idrettspresident Berit Kjøll svarer ikke på TV 2s spørsmål om hva som skjedde med kretsens brev til presidentskapet.

TV 2 har også spurt Zaineb Al-Samarai, som var på kopi, hva som skjedde, men hun kan ikke huske utfallet.

– Det er helt greit at håndballforbundet er uenige med oss i Oslo idrettskrets, men svært ugreit at NIFs ledelse forsøker å sette ned foten for kritiske spørsmål om økonomiske barrierer. Det er tross alt en bestilling fra Idrettstinget at det skal utfordres, og et premiss fra Kulturdepartementet, er Brekkes kommentar til involveringen i dag.

Igjen begrunner han årsaken til at han går ut med sin historie.

– Dette har vært en sak jeg ikke har brukt energi på etter dette, men når TV 2 nå belyser kritikkverdige forhold, som blant annet Marco Elsafadi har pekt på, så er dette en del av min erfaring. Det fortjener å komme frem, sier han.

– Tette bånd

Generalsekretæren mener også at erfaringen til ham og Oslo idrettskrets viser hvor tette bånd det er mellom Kjøll og håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Ved begge tilfeller opplever vi at det var håndballforbundets øverste ledelse som hadde fått norsk idretts øverste ledelse til å kalle oss inn. Det mener jeg er rimelig spesielt, sier Brekke.

Som tidligere opplyst var det Kåre Geir Lio som fikk håndballforbundet til å betale for Kjølls omstridte PR-kampanje før valget i 2019.

Verken Kjøll eller Lio kommenterer Brekkes antydninger om at håndballforbundet har brukt idrettspresidenten og NIF-ledelsen til å stagge en kritiker.

TV 2 har i denne sammenhengen også spurt Kjøll om hun kan vise til andre konkrete eksempler der idrettspresidenten har invitert kritikere av andre særforbund inn på sitt kontor?

Dette er ikke besvart.

Berit Kjølls tilsvar til TV 2:

Min opplevelse av det omtalte møtet i 2021 ble allerede kommentert gjennom mediehenvendelse fra Aftenposten for nesten to år siden. Mitt tilsvar til TV 2 er det samme som ble kommunisert til Aftenposten den gangen og er som følger:

NIF inviterte Oslo idrettskrets og Norges håndballforbund til et oppklarende møte for å bringe klarhet i de faktiske forhold knyttet til lisensinntekter og finansiering av toppidrett. Møtet kom i stand etter et oppslag i Aftenposten som omtalte dette saksforholdet.

Formålet med møtet var naturligvis ikke å ilegge noen som helst munnkurv verken på Norges håndballforbund eller Oslo idrettskrets for deres eventuelle uttalelser i pressen. I Norge og i norsk idrett er vi opptatt av ytringsfrihet og stor takhøyde for meningsutveksling hvor alle skal få anledning til å mene og ytre det de ønsker, også til pressen. For meg var det først og fremst viktig å bringe Oslo idrettskrets og Norges håndballforbund sammen til et oppklarende dialogmøte.

NIF opplevde møtet som godt og konstruktivt og både Oslo idrettskrets og Håndballforbundet ønsket å videreføre en god dialog om dette saksforholdet med oppfølgende møter.

Kåre Geir Lios tilsvar til TV 2:

Vi var kjent med at Magne Brekke og Oslo Idrettskrets var kritiske til vår lisensordning. Vi leste også i mediene at dersom vi ikke gjorde noe med den, truet idrettskretsen med å tildele håndballklubbene i hovedstadsområdet færre timer i hallene, noe som ville gå utover våre barn og unge. Dette pressmiddelet ble fremsatt i forbindelse med utspill som inneholdt flere faktafeil i hvordan norsk håndball er finansiert. Vi opplevde også at kjennskapen til håndballens etablerte støtteordninger for de som opplever økonomi som barriere, ikke var god nok i Oslo idrettskrets. For eksempel har vi gjennom vårt lisensfond, som ble etablert i 2019 nettopp for å forhindre at økonomi skal blokkere noen fra å spille håndball, gitt et samlet tilskudd på 1,6 millioner kr til spillere som har hatt behov.

Før de aktuelle møtene med Oslo Idrettskrets var vårt mål å sørge for en bedre kommunikasjon og innsikt i våre ordninger og hva vi står for. Vi foreslo derfor å møtes for å kunne snakke direkte sammen, og vi ønsket å ha med NIF-ledelsen fordi vi også ønsket svar på i hvilken grad Oslo Idrettskrets sitt syn har gjenklang og forankring i den organisasjonen kretsleddet tilhører – nemlig Norges Idrettsforbund.

Vi fikk delt ulike synspunkter og ståsteder med hverandre, som ledere med ansvar for noen av de største og viktigste organisasjonene i norsk idrett. Vi var enig om noe og uenig om annet, men i sum var det en utbytterik og ryddig prosess. Gode samtaler hvor vi fikk delt virkelighetsoppfatningene våre. Jeg registrerer at andre parter, to år etterpå og fire uker før idrettstinget, velger å gå ut med en annen historie. Men påstandene om løgn, tvang, munnkurv og trusler tar jeg fullstendig avstand fra.