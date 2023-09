Sykkelstjernen Geraint Thomas har trøbbel med å se for seg den ryktede sjokksammenslåingen mellom sykkelstorhetene Jumbo-Visma og Soudal Quick-Step.

Det var det nederlandske sykkelnettstedet Wielerflits som søndag skrev at to av sykkelsportens mest stjernetunge lag kan være på vei mot en helt uventet fusjon. Saken ble skrevet av den velinformerte journalisten Raymond Kerckhoffs.

Meldingene slo ned som en bombe i sykkelmiljøet og har siden vært den store snakkisen. Ikke overraskende ble saken også et tema i podkasten «Watts Occurring» med tidligere Tour de France-vinner Geraint Thomas.

Han har vanskeligheter med å se for seg et nytt stjernelag der Jumbo-Visma-duoen Jonas Vingegaard og Primoz Roglic sykler sammen med Quick-Step-stjernen Remco Evenepoel.

– Jeg hadde ingen aning om dette. Noen fortalte meg dette rett før dette opptaket. Den ene tingen jeg vil si, er: Remco hater Jumbo, og Jumbo hater Remco. Det kommer ikke til å fungere, gjør det vel? Med mindre de følger ulike opplegg, sier Thomas i podkastepisoden.

SAMMENSLÅING: Primoz Roglic (t.v.) og Remco Evenepoels (i midten) lag, kan bli slått sammen. DEt syns ikke Geriant Thomas (t.h.) noe om. Foto: JENNIFER LORENZINI

– Jeg prøver ikke å starte noen rykter eller noe. Jeg bare sier dette, legger han til.

Sponsorjakt

Det nederlandske Jumbo-Visma-laget har over tid vært på sponsorjakt ettersom supermarkedkjeden Jumbo hopper av og avslutter samarbeidet ved årsskiftet. Thomas, som selv sykler for Ineos Grenadiers, kan ikke se at en fusjon må være løsningen.

– Hvordan kan du ikke få en annen sponsor når du har gjort det de har gjort? De har vunnet Tour de France de siste to årene og dominert denne sesongen fullstendig. Det er bare trist, sier han.

Jumbo-Visma har levert formidable resultater i 2023. Laget ble nylig det første i historien til å vinne samtlige tre Grand Tour-ritt i løpet av ett og samme år. Primoz Roglic vant Giro d'Italia, mens Jonas Vingegaard tok sin andre Tour de France-tittel. Vuelta a España bød på en sensasjonstriumf til Sepp Kuss.

GCN: Avviser enighet

Mandag hevder Global Cycling Network (GCN) å ha fått tilgang til et brev Soudal Quick-Steps svært fargerike sjef, Patrick Lefevre, hadde sendt til lagets ryttere og øvrige ansatte etter søndagens rykter og spekulasjoner.

«Jeg skriver til dere med hensyn til rapportene dere har sett i media nylig. Jeg er sikker på at dette har forårsaket en del usikkerhet, noe jeg beklager», skriver Lefevere ifølge GCN.

«I motsetning til rapportene er det imidlertid ingen konkrete prosjekter og planer for øyeblikket. Dersom dette endrer seg, vil dere bli informert», står det videre i brevet.

Dersom superfusjonen skulle bli en realitet, vil det reise mange spørsmål. Et av dem er hvilke syklister som kommer til å utgjøre det nye storlagets stall. Jumbo-Visma og Soudal Quick-Step har hver på sin kant uhyre sterke ryttere på kontrakt.

Tobias Foss er en del av Jumbo-Visma-stallen, men er på utgående kontrakt.

(©NTB)