Rekord-Ida holdt på å gi opp: – Utrolig lei

– Jeg blir jo litt i ekstase når sånne ting skjer.

Fredrikstad-jenta skrev seg inn norsk friidrettshistorie med å sette ny lengderekord innendørs i helgen.

6,58 lyder den nye norske rekorden etter en framifrå lengdekonkurranse i American Conference Championships.

Det var hennes tredje personlige rekord i tredje strake konkurranse. Rekordhoppet i Alabama var seks centimeter bedre enn den forrige rekorden – som også var satt av Breigan.

Fakta: Ida Andrea Breigan Født: 22. juli 2004 (alder 19 år) Klubb: Fredrikstad IF Største meritter: NM-gull, lengde, 2023 (innendørs og utendørs)

– Utrolig deilig

– Jeg kunne jo ikke drømt om noe bedre enn å perse hver gang. Det kan ikke fortsette sånn her, selv om jeg skulle ønske det, sier 19-åringen, som kombinerer lengdesatsing med studier på University of Texas at San Antonio.

Før sesongen var bestenoteringen 6,29 innendørs – en centimeter bak hennes egen pers ute.

– Hvordan er det å være inne i en slik flyt?

– Det er jo utrolig deilig å føle at det endelig klaffer litt. Jeg har vært skadet i mange år, og har slitt.

Langt nede: – Utrolig lei

19-åringen takker familien og treneren for fremgangen.

Tidligere har hun snakket med lokalavisen Fredriksstad Blad om at hun har opplevd et tretthetsbrudd og en alvorlig strekk.

– Skader er en del av gamet, så de siste årene har jeg slitt med strekk i hamstringen, men man lærer mye av det. Både å kjenne kroppen bedre og at man blir sterkere, sier hun til TV 2.

Nå er det lysere tider.

– Det er utrolig givende å føle at all treningen man har lagt ned har ført til dette, og at slitet har vært verdt det.

– Har du vært nære ved å gi opp med alle disse skadene du har hatt?

– Ja, det tror jeg alle utøver har følt på i en periode. Hvis man er skadet og føler at alt bare går feil vei, og man opplever skade etter skade, og det føles som det er lang vei tilbake, så blir man jo utrolig lei. Det har hjulpet veldig å ha gode støttespillere. Jeg hadde ikke klart det uten hjelp fra de rundt meg.

VANT POKAL: Breigan er en prisbelønnet friidrettsutøver. Her står hun med det synlige beviset på at hun vant «Women's Freshman of the Year» etter gode prestasjoner på AAC. Foto: Privat.

Under intervjuet med TV 2, er det spesielt to personer hun er opptatt av å nevne.

– Mamma og pappa har inspirert meg siden jeg var liten. De er mine største forbilder, forteller hun.

Genene er det ingenting i veien med.

Pappa Bo Breigan har flere NM-gull på mellomdistanse, mens mamma Mimi Storm-Hansen kan skimte med fire NM-gull i høyde.

– En drøm

6,58 er ti små centimeter bak Margrethe Renstrøms utendørsrekord, satt tilbake i 2010.

Plutselig seiler EM-kravet på 6,70 opp som ikke helt umulig.

– Jeg har ikke tenkt så mye på EM, fordi jeg vet at jeg skal være her ganske lenge nå. Jeg har fokusert mest på det som skjer her, så får alt utenom bli en bonus.

Kun Margrethe Renstrøm har hoppet lenger enn Breigan. Her er Renstrøm i aksjon under lengdefinalen i EM 2012, der den norske kvinnen tok bronse. Foto: Lise Åserud

Hun er oppvokst i Fredrikstad og gikk senere på Wang. Å oppleve USA er noe hun har hatt lyst til lenge.

– Altså, det er en drøm jeg har hatt lenge: Å dra til store ukjente Amerika og utforske verden litt.

Hun legger til:

– Jeg har en utrolig flink trener her, så han er mye av grunnen til at jeg dro. Og så at jeg vet at idretten blir prioritert veldig her, kanskje i større grad enn hjemme.

DUO: Ida Breigan og trener Kareem Streete-Thompson. Foto: Privat.

Hun trenes ikke av hvem som helst. Treneren heter nemlig Kareem Streete-Thompson.

50-åringen har en pers på 100 meter helt nede på 9,96 – og tok i 2001 VM-sølv innendørs i lengde.

– Hadde du trodd før sesongen at du skulle stå med 6,58 i februar?

– Jeg kan ikke si at jeg hadde trodd det, men jeg håpet jo på å perse i hvert fall. Men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle klare 6,58, det skal jeg innrømme, sier talentet.

VARMERE ENN I NORGE: Breigan tar seg god tid til å fortelle om livet i USA til TV 2 – Det beste med å bo i USA må være været. Det er ikke så mye slaps og snø her. Foto: TV 2

Breigan bor i millionbyen San Antonio sammen med to andre norske friidrettstalenter: Madelen Sveinungsen og Mia Lien.

– Det er litt deilig å kunne slå over til norsk et par ganger.

Planen er å bli i USA i fire år.



– Men du har blitt god i engelsk, eller?

– Jeg har jo fått litt amerikansk aksent, men jeg vet ikke helt hvor bra den er. Jeg har i hvert fall blitt mer komfortabel.

Jenta fra Plankebyen har imidlertid merket seg at det ikke er bare fordeler ved å bo «over dammen».

– Det er ikke et pluss å komme tilbake med amerikansk aksent. Jeg snakket med mamma på telefon her om dagen. Hun kommenterte den, så da har jeg begynt å tenke litt over det nå. Jeg må passe på, smiler hun.