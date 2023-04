Rekdal fnyser av utspillet: – Stefano er historie

Stefano Vecchia forlot Rosenborg før sesongen til fordel for Skåne og Malmö.

På vei ut dørene uttalte svensken at han ikke alltid var fornøyd med måten laget spilte på. I et intervju med det lokale nettstedet Fotboll Skåne utdyper han kritikken.

Vecchia mener at han har fått tilbake spillegleden etter overgangen fra Rosenborg.

– Ja, herregud, visst merker man forskjellen. Jeg liker måten vi spiller på i MFF. At vi vil kontrollere og skape målsjanser. Det var en litt annen fotball i Norge, som gjorde at man ikke helt fikk den der spillegleden.

Angriperen har nytt stor tillit i Malmö som har fått en pangstart på sesongen med fire strake seirer.

– På lang sikt tror jeg det er veldig viktig at man synes det er gøy og trives med måten laget spiller på. Det må man kjenne på, og det gjør man nå. Jeg vil spille fotball med ballen på bakken og skape målsjanser gjennom kombinasjoner.

PANGSTART: Malmö FFs Anders Christiansen, Moustafa Zeidan og Stefano Vecchia jubler etter seieren mot IFK Norrköping. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Rekdal svarer på kritikken

RBK har selv fått en brukbar start på sesongen, men det spruter ikke offensivt. Fem poeng og tre mål på tre kamper er fasiten.

Kjetil Rekdal har fått med seg uttalelsene til sin gamle elev, men mener det var andre ting som gjorde at Vecchia aldri fikk den rollen i Rosenborg som han kanskje hadde ønsket.

– Jeg har veldig sansen for Stefano, jeg, og jeg har aldri hatt noen utfordringer med han heller. Men det er jævlig vanskelig å bygge et lag på en spiller som er tilgjengelig én tredel av kampene. Det er en stor utfordring.

– Han hadde nok sikkert kunne ha spilt i en litt annen rolle hvis han hadde vært tilgjengelig og kapabel til å spille opp imot 25 kamper i sesongen. I store deler måtte vi på en måte planlegge litt uten ham, og så laget vi en litt ny rolle for han når han kom tilbake.



KNUSENDE RO: Kjetil Rekdal lar seg ikke provosere. Foto: Svein Ove Ekornesvåg /NTB.

Den frittalende Rosenborg-trener går ikke med på at Vecchia ikke passet Rosenborgs spillestil.

– Selvsagt gjorde han det. Vi lagde jo en rolle til han for å få benyttet ham. Det er klart når du har såpass lange skadeavbrekk, trener såpass lite og uhyre sjeldent spiller mer enn 60-70 minutter, så er det vanskelig å bygge et lag over tid med den type spiller, uten at jeg skal kritisere ham for det.



– Stefano er en fin og seriøs gutt. Han er en entertainer. Eliteserien er mye taktikk, langballer, dødballer og kontringer. Det er mye tut og kjør, og det er kanskje ikke den fotballen han setter mest pris på. Så ønsker selvfølgelig vi å prøve å bryte ut av det mønstret.

– Vi har ikke noe ønske om å være et «gampelag» vi. Det har vi for så vidt ikke vært heller, men noen ganger blir du tvunget inn i det. Da må du klare å håndtere det i den perioden det pågår. Det er bare sånn det er.

– Stefano er historie

Rekdal lar seg ikke provosere av svenskens utspill.

– Men er ikke dette vanlig kutyme da? En spiller forlater en klubb og så er alt bedre der de kommer enn der de dro fra. Det er jo en gjenganger det. Jeg lager ikke noe stort nummer utav det.

– Jeg tar meg ikke nær av det. Men det er jo vanlig at når spillere forlater en klubb, da er det så mye bedre der de kommer, enn der de var. Det er en gjenganger hos alle.

– Det sa vel Pavle Vagic da han dro, og det sa vel Vebjørn Hoff da han var i Odd også, at det var mye bedre å være der. Omtrent alle sier det der. Stefano er historie. En fantastisk fin gutt og en veldig god fotballspiller som ville videre.