Rekdal: – Dette laget er bedre enn Rosenborg

Kjetil Rekdal og Geir Frigård har «gått på veggen» de siste månedene. Nå er duoen endelig i gang med et nytt eventyr på Kypros – men et gjensyn med Rosenborg sier de allikevel ikke nei til.

– Skru ned TV-en, Geir!

Det er omtrent det første som smeller fra Kjetil Rekdal i retning assistenttrener Geir Frigård, da TV 2 ringer den ferske Omonia-duoen for en prat.

Etter sin andre ettermiddag på rad på husjakt i Kypros, har trenerparet satt av litt tid til en telefonsamtale fra et hotellrom på ferieøya.

– Vi har kjedet oss, men det har ikke vært sånn at det ikke har skjedd ting. Det var vel egentlig bare et tidsspørsmål før det skulle klaffe den ene eller den andre plassen, sier Rekdal. Frigård henger seg på.

– Jeg gikk på veggen da jeg gikk arbeidsledig. Det gikk greit fram til ungene begynte på skole i august, men da var det liksom nok. Det var på tide å komme seg i jobb igjen, sier han.

Det har gått sju måneder siden de to fikk sparken på Lerkendal. Nå åpner trenerparet, som tidvis minner mer om et gammelt ektepar, opp om Rosenborg, Omonia og den klokkeklare beskjeden fra sin nye klubbpresident.

– Vi ble ribbet

Etter cup-exit og sviktende resultater i sin andre sesong i Trondheim, fikk Rekdal og Frigård sparken i Rosenborg 16. juni i fjor.

– Vi velger å se på det som en fin periode, sier Rekdal, før han fortsetter:

– Klart det ble tøft i sesong to da vi ble ribbet for kvalitet og ikke fikk gjennomføre det vi var i gang med å gjennomføre fra sesongen før. Alle lag blir brutalt svekket når du ser på hvor mange som forsvant fra den startelleveren fra 2022 til 2023.

Oppturen som endte med 3. plass i Eliteserien i 2022, ble fulgt opp med kun tre seire på elleve seriekamper i fjor. Da sa det stopp.

FRA HÅP TIL FORTVILELSE: En god 2022-sesong på Lerkendal, endte det med nedtur og sparken for Kjetil Rekdal og Geir Frigård i 2023. Foto: Ole Martin Wold

– Klubben bestemmer jo hva de vil. De ville gjøre noe annet, prøve noe annet og gå tilbake til historien sin. Om de lykkes med det vil tiden vise, men vi har ikke noe uoppgjort eller negativt å si om Rosenborg i det hele tatt. Avskjeden var vi selvfølgelig uenige i, men det var ikke noen sure miner eller dårlig stemning fra verken oss eller klubben da vi dro derfra, forklarer Rekdal.

Han forteller videre at det har vært stille fra norske klubber etter exiten i Trondheim, med unntak av et par forespørsler om redningsaksjoner.

– Litt rart er det, men det er klubbene som bestemmer hvem de vil ha som trenere. Vi hadde selvfølgelig mest lyst på utlandet og det var vi ganske tydelige på, men det er jo ikke dermed sagt at det hadde vært uaktuelt å gjøre noe i Norge.

STILLE: Trenerduoen hadde stor suksess i HamKam før de dro videre til Trondheim. Etter de fikk sparken på Lerkendal har det imidlertid vært dårlig med henvendelser fra norske klubber. Foto: Geir Olsen

– Bedre enn Rosenborg

Men istedenfor en ny, norsk klubb, bytter Rekdal og Frigård ut en kravstor omgivelse med en annen.

Omonia er blant de mest tradisjonsrikeklubbene på Kypros og de kan blant annet vise til fire titler de siste tre årene.

– Ambisjonene er å vinne. Presidenten hadde et møte med oss før vi skulle spille vår første kamp, der gjentok han at det å vinne ligaen alltid er målsettingen til klubben, sier Rekdal, og fortsetter:

– Det er en annen kultur. Spiller du ræva dårlig og vinner 1-0, så blir du båret på gullstol. Spiller du fantastisk og taper, så blir du nesten skjelt ut. Ikke internt i klubben, men rundt om med supportere og sånne ting.

Ting fløt imidlertid godt for Rekdal og Frigård i første kamp, da bunnlaget Doxa ble smadret 5–1 på eget gress. Torsdag kveld tok de seg så til cupens kvartfinale, etter 3-0 mot Digenis Ipsona.

Nivået på Nikosia-klubben har imponert den norske trenerduoen, som har kontrakt med klubben til sommeren 2025, med opsjon på ett ekstra år.

BEDRE ENN RBK: Kjetil Rekdal er tydelig på at laget han og Frigård har kommet til, er langt bedre enn det de forlot i Trondheim. Foto: Tor Erik Schrøder

– Man kan vel si såpass at dette laget hadde vært med og kjempet i toppen av Eliteserien. Det er et såpass bra nivå, og det er blodseriøse gutter som trener for full gass hver eneste dag. Dette laget er bedre enn det Rosenborg er per nå, sier Rekdal.

«Rekas» siste setning får Frigård til å våkne i bakgrunnen. Assistenten lar Rekdal få høre det når han deler ut det han kaller «for mange overskrifter».

«Toppleilighet»

Rekdal-assisten er, som «I» selv, også godt fornøyd med å være på plass på den kypriotiske hovedstaden.

– Det er jeg ekstremt glad for. Vi har savnet det, så vi er veldig glade for at det løste seg. Det er bra potensialet i dette laget og det er gode spillere her. Jeg er imponert over nivået, det må jeg si, sier Frigård.

GOD STEMNING: Det er neppe noen overdrivelse å si at Rekdal og Frigård trives svært godt i hverandres selskap. Foto: Per-Atle Karlsen

Duoen har de siste dagene jaktet hver sin boplass i feriebyen Larnaka, en knapp halvtimes kjøretur fra hovedstaden, der laget holder til.

– Her har du strand og det er litt mer en sommerby enn Nikosia. Så er jo rivaliteten såpass sterk mellom APOEL og Omonia, så da er kanskje det lureste å bo i en annen by, humrer Rekdal.

Etter noen dager på jakt har «I» funnet seg et «krypinn»

– Jeg fant en toppleilighet i dag. Geir var vel nesten i mål, men så endret han mening. Du skal ikke utelukke at han blir liggende på sofaen, men han må ut når familien kommer. Han er litt i tidspress, ler han.

I bakgrunnen kan man igjen høre Frigård, som lar Rekdal gjennomgå for toppleilighet-beskrivelsen. De to «kjekler» i noen sekunder, før det så blir stille akkurat lenge nok til å smette inn et siste spørsmål.

POMPEL OG PILT: Rekdal og Frigård kan tidvis minne mer om et gammelt ektepar, enn en trenerduo. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Så, med det meste på plass er det kanskje bare å håpe på et Rosenborg-gjensyn i en eller annen Europa-kvalik neste sommer?

Det humres på ferieøya. Så avgir Rekdal sitt svar, i kjent stil:

– Jeg tror det er større sjanse for at vi kommer inn dit enn dem, per nå. Men det hadde ikke vært oss imot det. Jeg har ikke noe problem med å møte Rosenborg. Jeg er ikke redd for dem, avslutter han, mens man omtrent kan høre gliset gjennom telefonen.