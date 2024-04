Reitan tar Uno-X-grep: – Ønsker å komme tettere på

– Jeg trenger å ha noe annet enn melk og brød å tenke på! Å ha sykkellaget som adrenalin-innsprøytning er veldig givende.

Næringslivstoppen var synlig oppglødd da han nylig var til stede i kulissene under vårklassikeren Paris-Roubaix.

I Nord-Frankrike fikk han hilst på, pratet med og blitt bedre kjent med rytterne han betaler lønningene til.

REITANS NYE MANN: Det var administrerende direktør i Uno-X Mobility, Vegar Kulset, som høsten 2023 tok kontakt med Thor Hushovd (venstre) og spurte om han kunne være interessert i å lede Norges største sykkellag. Ole Robert Reitan hadde ingen motforestillinger, og 1. februar 2024 begynte Hushovd i jobben. Foto: Magnus Aarre / TV 2

52-åringen har siden oppstarten høsten 2016 tatt regningen for tidenes største norske proffsatsing.

Så langt har regningen blitt på i overkant av 500 millioner kroner.

Nå blir han selv styreleder i sykkellaget og går i bresjen for flere markante endringer.

– Jeg tror ikke vi trenger å bruke mer penger; kanskje vi kan bruke litt mindre, sier han.

Hushovd, Skarstein og svensk OL-helt

I 2024 har endringene så langt stått i kø for Reitans lag:



Ut med sykkelsjef og primus motor Jens Haugland - inn med Thor Hushovd

Reitan har selv tatt over som styreleder i sykkellaget

Birgit Skarstein og den svenske, men norskbaserte, sykkelprofilen Emma Johansson har også kommet inn i styret

Laget kutter sitt aldersbestemte utviklingslag og prioriterer i stedet elitesatsingen på herrelaget og kvinnelaget

Laget har nå et uttalt mål om å rykke opp til øverste nivå etter neste sesong. Det skal de gjøre med et budsjett som i så fall vil være det soleklart minste på toppnivå

Lagets budsjett har blitt større og større de siste syv årene. Den veksten vil ikke fortsette

PROFILERTE KVINNER: Tidligere toppsyklist Emma Johansson (venstre) og Birgit Skarstein tar med seg nok erfaring fra toppidretten inn i styrejobben i Uno-X. Foto: Jessica Gow/TT. Montasje: TV 2.

– Når det skiftet med Hushovd og Haugland først kom, så var det greit å gjøre en del andre ting samtidig. Og det var også Vegar Kulsets ønske: Han ønsket å nullstille litt, sier Reitan, og referer til mannen som er administrerende direktør i Uno-X Mobility, og som sammen med Haugland har stått bak sykkelsatsingen i selskapet.

STORSIGNERING: I januar kunne Vegar Kulset (høyre) stolt presentere Thor Hushovd som ny lagsjef. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg har sittet litt på utsiden og stolt på Vegar og Jens. Og det har jeg hatt all mulig grunn til også! Men for meg var det også et ønske om å komme litt tettere på. For det er en ganske stor satsing, fortsetter Reitan.



TV 2 er kjent med at det på et tidspunkt også var ønsket å få tidligere friidrettsutøver Ingvill Måkestad Bovim inn i styret, men Bovims rolle som styremedlem i Antidoping Norge gjorde at det ikke lot seg gjøre.

DUOEN PÅ TOPPEN: Ole Robert Reitan (høyre) er styreleder og Thor Hushovd lagsjef (eller «general manager», som det heter på fagspråket) i Uno-X Mobility-laget. Foto: Magnus Krogsæter Aarre / TV 2.

Hushovds løfte: – Bruke mindre penger

Offentlig tilgjengelige regnskapstall viser at sykkellaget i sin første fulle sesong i 2017 brukte 18,5 millioner kroner.

De siste tilgjengelige tallene, som gjelder for kalenderåret 2022, viser at det ble brukt 141 millioner.

TV 2 er kjent med at kostnaden for 2023 lå på cirka 170-180 millioner kroner.

Legger man 170 millioner til grunn for 2023, kommer totalen på cirka 540 millioner siden lagets oppstart.

TV 2 er kjent med at pengebruken ble unormalt høy i 2023 på grunn av Tour de France-deltakelsen og den svake norske kronen (lønninger og andre kostnader betales i euro), uten at de store utgiftene skal ha ført til dårlig stemning internt.

Laget har imidlertid et ønske om å begrense pengebruken til cirka 150 millioner kroner årlig.

DYRT PÅ DEN STØRSTE SCENEN: Uno-X ble invitert til Tour de France for første gang i 2023. Invitasjonen begeistret en hel sykkelnasjon, men førte også til større utgifter. Foto: THOMAS SAMSON

– Jeg har lovet Ole Robert å bli et bedre lag, men bruke mindre penger. Så det er en utfordring! sier Hushovd og ler.

Ingenting tyder på at den tidligere verdensmesteren får flere kroner å rutte med i jakten på det forgjettede opprykket til øverste nivå, WorldTouren, etter 2025-sesongen.



– Jeg tror vi har potensial til å bli mer effektive. Og kanskje får vi med oss noen andre som vil være med på leken i tillegg. Vi må ha ambisjoner om å både øke prestasjonsnivået, men også bli mer presise i driften, slik at vi ikke roter bort penger. Det er dyrt nok! svarer Reitan.

Slik TV 2 forstår det, vil det at man legger ned utviklingslaget, som består av ryttere som i hovedsak er mellom 19 og 21 år unge, spare kostnader med anslagsvis 10 millioner.

HAR FOSTRET STJERNER: Flere Uno-X-profiler, deriblant Tobias Halland Johannessen, var på utviklingslaget til Uno-X før de tok steget opp på seniorlaget. Foto: Carina Johansen

150 millioner kroner mindre enn snittet

Å bruke opp mot 200 millioner kroner i året på et sykkellag er kanskje mye i norsk målestokk, men internasjonalt er det ikke oppsiktsvekkende.

Kanskje er det også i minste laget.

Budsjettene til lagene på øverste nivå er det lite eller ingen åpenhet rundt, men de tre største lagene, UAE-Team Emirates, INEOS og Visma-Lease a Bike, hevdes å ha budsjetter på opp mot 600 millioner kroner i året.

TV 2 er kjent med at gjennomsnittsbudsjettet på øverste nivå i 2024 ligger på 327 millioner kroner.

Da sier det seg selv at det er en utfordring å skulle konkurrere med de beste når budsjettet er på i underkant av 200 millioner.

Laget har de siste 18 månedene vært åpne på at de ønsker å få med en sponsor som kan sprøyte inn mer penger, men enn så lenge har det ikke lykkes å lande en samarbeidspartner.

TV 2 vet at sponsorjakten ikke er begrenset til selskaper i Norge og Danmark, og flere kilder forteller til TV 2 at det er «ting på gang».

Om sponsorjakten imidlertid ikke skulle gi resultater, mener Hushovd likevel at de har nok penger til å lykkes.

– Man har nok. Og jeg er veldig glad for at Ole Robert vil ha et eierskap til dette. Og vil bidra. Det er ikke en passiv eier; han er styreleder, sier han, og legger til at det er mange «der ute», fra sykkelmerker til klesleverandører, som har uttrykt interesse for å jobbe med laget.

Beroliger norske sykkelfans

Reitan er ikke bekymret for at sykkellaget har begrenset med penger å rutte med.

– Jeg har vokst opp med at det ikke er noen sammenheng mellom pris og kvalitet. Om det er en sammenheng, så er den motsatt: jo mer effektiv du er, jo mer kvalitet får du. Så det er ikke noe mål om å bruke mest mulig, sier han, og poengterer:

– Men vi skal gjøre det ordentlig. Og vi har tenkt å holde på med dette lenge. Vi har lyst på gode resultater, ha et lag som alle ansatte er stolte av, og ha et lag som symboliserer de verdiene og holdningene vi har i hele selskapet.

Om Uno-X ikke skulle lykkes med å rykke opp til WorldTouren etter neste sesong (noe de for øyeblikket ikke ligger an til å gjøre), vil det ikke få synlige konsekvenser for satsingen, presiserer Reitan.

– Vi har et langsiktig perspektiv på dette, sier han.

Uavhengig av om man skulle lykkes med opprykket eller ikke, er han trygg på at han har funnet riktig mann til å lede laget fremover.

– Thor kjenner jo alle, han kjenner sporten bedre enn noen andre, han har syklet Tour de France i en hel mannsalder... Han har alt vi trenger av kompetanse faglig, men også relasjonelt, i dette miljøet. Jens Haugland var en strålende kar, og vi skulle gjerne hatt ham med videre, men det er uansett en forsterkning å få med Thor. Helt åpenbart.