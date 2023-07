Regntrøbbel i Wimbledon

Regn skaper trøbbel for Wimbledon-arrangørene.

Det er kun de to hovedbanene som har mulighet for å trekke tak over banen.

På alle andre baner er spillet midlertidig stoppet.

Til Ekstrabladet opplyser Holger Runes team at de ikke forventer at kampen blir gjenopptatt.

– Det er visst ikke noen som tror på at vi kommer i gang i dag. Vi skulle egentlig fått en oppklaring klokken 15 (klokken 16 norsk tid), men alt er regn, skriver Aneke Rune, mor og manager til Holger Rune.



– Nå er lyset gått

Rune rakk å ta det første settet i et tiebreak, 7-4, før regnet stoppet kampen

PARAPLY: Tilskuere på Holger Runes førsterundekamp gjør sitt beste for å holde seg tørre. Foto: Kirsty Wigglesworth

Ifølge Runes mor har regnværet også tatt strømmen i venteområdet hvor tennisspillerne nå har hatt en flere timer lang ufrivillig pause.

– Nå er lyset gått, så vi sitter i mørke, skriver hun til Ekstrabladet.



– Kommer vanligvis ikke ut med håndklær

Regnet skapte også trøbbel for tennisstjernene på mandag.

Novak Djokovic fikk et opphold på 80 minutter mellom sitt første og andre sett.

HÅNDKLE: Novak Djokovic bidro til å tørke banen. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Serberen var selv ute på gresset med et håndkle for å prøve å tørke banen, mens banemannskapet tok i bruk løvblåsere.

– Vanligvis kommer jeg ut med en racket, ikke håndklær – det var morsomt å gjøre noe annerledes, sier Djokovic ifølge BBC.