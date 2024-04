Refses: – Ganske svakt

To hjemvendte sønner og et hett salgsobjekt på Aspmyra har ikke imponert i årets sesong, skriver Avisa Nordland.

– Vi forventer litt mer av dem, sier avisens ekspert og tidligere Bodø/Glimt-spiller Trond Olsen til TV 2.

– Vi bør forvente at de bidrar mer til laget, klarer å dra av en mann og skaper overtall. Det har ikke gått helt på skinner for Glimt offensivt, men det er noe som er sammensatt, sier Olsen.

GLIMT-EKSPERT: Tidligere Bodø/Glimt-spiller Trond Olsen er nå ekspert hos Avisa Nordland. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Blir feil

Spillerne det er snakk om er Jens Petter Hauge, Håkon Evjen og danske Albert Grønbæk, som står uten målpoeng i årets Eliteserie.

Sistnevnte Grønbæk ble kåret til årets midtbanespiller i 2023, og TV 2 kunne i januar avsløre at Glimt sa nei til et bud på minst 110 millioner kroner fra Charlotte, som ville gjort ham til tidenes dyreste salg for klubben.

Nå får dansken en hard dom.

– Jeg synes det er ganske svakt. Han var ikke dominant mot Fredrikstad og heller tam og usynlig mot Viking. Han har veldig, veldig mye å gå på. Jeg håper han snart viser at han er seriens beste offensive midtbanespiller. Det har han ikke vist så langt, sier avisens Glimt-ekspert Freddy Toresen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har fulgt begge av Glimts kamper mot Fredrikstad og Viking tett.

– Det er ingen av dem som har vært opp mot sitt beste til nå. Evjen fikk vist fram pasningsfoten sin i kampen mot Viking, mens Grønbæk ikke var så mye involvert. Det henger sammen med at de møtte et veldig godt Viking-lag.

– Mange av de store stjernene har mye å gå på, men å kritisere de etter to seire, det går jeg ikke med på. Det synes jeg blir feil. Jeg synes de har vært alt annet enn direkte svake, sier Mathisen.

Står på sitt

Toresen, som kalte Grønbæks innsats svak, sier han er fullstendig klar over nyansene og hyller Bodø/Glimts poengfangst, men står likevel for det han sa.

– Jeg har større forventninger til Albert Grønbæk og Jens Petter Hauge i siste tredelen av spillet. Kjetil Knutsen (trener) sa jo selv at han ikke var fornøyd med Evjen og Grønbæk.

– Det er fotballnerding, og i en podkast må vi ta oss friheten til å pirke litt, sier Toresen til TV 2.

Mathisen ber Glimt-fansen om å være tålmodig, men mener Jens Petter Hauge har fått en nærmest umulig oppgave med å erstatte Amahl Pellegrino.

HAR EN UTFORDRING: Det mener Jesper Mathisen om Bodø/Glimts tap av Amahl Pellegrino. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

33-åringen, som meldte overgang til San Jose Earthquakes i vinter, noterte seg for rekordhøye 38 målpoeng i fjorårets sesong.

– Der synes jeg sånn sett de har en utfordring. Det er så store sko å erstatte at hvis du hadde satt Antonio Nusa i posisjonen, hadde han hatt problemer med å matche antall målpoeng. Han var bare så enormt god, sier Mathisen.

Bodø/Glimt slo Brønnøysund 6-0 i cupens første runde tirsdag. På søndag venter Lillestrøm på Åråsen fra klokken 19.15 på TV 2 Play.