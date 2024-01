Refser svenskens utspill: – Skjønner absolutt ikke

Fall, kontroversielle juryavgjørelser, champagnefeiringer, sykdom, brekte staver og syrlige meldinger mellom den norske og svenske leiren er noe av det som har preget årets utgave av Tour de Ski.

Underveis i den siste helgen før det hele avgjøres mener Calle Halfvarsson at konseptet må utvikles.

– Tour de Ski har ingen framtid så kjedelig som det er nå, sa den svenske løperen til de frammøtte journalistene under et pressetreff fredag.

Det skjønner verken konkurrentene eller lagvenninne Frida Karlsson noe av. Sistnevnte sender istedenfor et stikk i retning lagkameraten.

LITE STØTTE: Calle Halfvarsson får lite støtte etter utspillene om Tour de Ski. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

– Han kan ikke bare slenge det ut sånn

Halfvarsson, som ligger langt bak i sammendraget før den siste etappen, er ikke begeistret for årets utgave av den tradisjonsrike konkurransen.

– Det føles som en tour som bare tøffer på. Det føles bare litt avskrudd. De må kanskje finne på noe for å få opp interessen, sier svensken til TV 2 etter lørdagens etappe.



Det er Harald Østberg Amundsen, som på sin side leder touren sammenlagt, helt uenig i.

– Jeg synes arrangørene har gjort en kjempejobb. De tre stedene vi har vært på har vært topp. Det har vært ruskevær og det preger løpene, men jeg vet ikke hva Calle (Halfvarsson) ser for seg. Han kan ikke bare slenge det ut sånn, da må han foreslå noe, sier Østberg Amundsen til TV 2 mens han rister på hodet.

SKJØNNER IKKE: Kritikken til Calle Halfvarsson skjønner Harald Østberg Amundsen lite av. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Halfvarsson peker på at verken Johannes Høsflot Klæbo eller Simen Hegstad Krüger stiller til start, og at det har vært mye sykdom i forkant. I tillegg nevner han mangelen på russere.

Konkrete eksempler på forbedringer er det færre av.

– Det er litt vanskelig å si, for neste år kommer det et mesterskap. Hvis touren gjøres for tøff, kan det gjøre at løpere står over, men egentlig synes jeg man kan gjøre touren hardere, sier Halfvarsson.

Får stikk fra Karlsson

De svenske kvinnene virker på sin side å være fornøyd med opplegget rundt årets utgave.

– Jeg synes touren er et bra konsept. Det er et av høydepunktene i sesongen, sier Linn Svahn noen minutter etter at hun gikk inn til seier på nest siste etappe.



Langrennsyndling Frida Karlsson har på sin side en forklaring på hvorfor Halfvarsson er misfornøyd, og smiler når hun svarer på spørsmål om lagkameratens utspill.

GODT HUMØR: Frida Karlsson var i sitt sedvanlige gode og lure humør da hun svarte på spørsmål om Halfvarssons utspill. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er vel kjedelig når man går dårlig, og så er det gøy når det går bra, sier Karlsson.

Det er en vurdering også Harald Østberg Amundsen støtter.

– Jeg er hundre prosent enig med Frida Karlsson. Touren i år har hatt mange underholdende skirenn. Kveldssprinten i Davos var et høydepunkt. 20-kilometeren gikk i fine omgivelser i en lang og tøff løype, og det var et kjempehøydepunkt. Det hjelper selvfølgelig at jeg har gått bra og leder touren, men jeg skjønner absolutt ikke det Calle (Halfvarsson) sier om Tour de Ski.



Tilbakemeldingen fra både Frida Karlsson og Harald Østberg Amundsen tar Calle Halfvarsson med knusende ro

– Sånn er det. Jeg er ikke med i totalen, men det finnes etapper å gå for. Jeg forstår hva hun (Frida Karlsson) mener.