Reddet Norge med sen scoring i målfest

Skottland-Norge 3-3

Igjen ble det imidlertid de mange baklengsmålene som felte Norge.

Gjennom kvalifiseringen har Norge sluppet inn tolv mål på åtte kamper.

– Det er rett og slett for mye, sier TV 2s Øyvind Alsaker fra kommentatorboksen på Hampden Park.

– Det må Norge forbedre kraftig om det skal bli sluttspill i fremtiden, istemmer Jesper Mathisen – og understreker:

– I kveld tar nok Ståle Solbakken med seg at det blir et ok resultat. Det har litt å si for folkets tro på hans prosjekt og hans lag.

Positive tegn

Før hvilen var det flere lysglimt i angrep.



Aron Dønnum scoret sitt første landslagsmål på iskaldt og lekkert vis. På motsatt flanke imponerte Oscar Bobb ekspertene med tekniske finesser og smarte pasninger.

Det stod imidlertid 2-2 til pause, etter at Skottland scoret på straffespark og et hjørnespark som gikk via en uheldig Leo Skiri Østigård og i mål.

Kritisk: – Bare panikk

Etter sidebyttet hadde Norge en rufsete periode. Skottene spilte seg til noen gode sjanser, og etter en knapp time spilt satt ledermålet.

– Det ser så himla enkelt ut hver gang Norge slipper inn mål, kommenterte Mathisen.

– Norge er ikke godt nok organisert defensivt som lag. Også taper man også de individuelle duellene. Norge er på etterskudd i fire-fem dueller. Det var i god tid før den scoringen til slutt kom, fortsatte Mathisen, og trakk frem en sjanse som hadde vært rundt fem minutter tidligere.

– Etter det var det bare panikk i det norske forsvaret og midtbanen.

Med rundt fem minutter igjen av full tid slo Norge tilbake.

Backen Julian Ryerson, som var et aktivum fremover langs høyresiden hele kampen, fant innbytter Mohamed Elyounoussi med et herlig innlegg på bakerste stolpe.

– Han fortsetter å herje! Han har sett fresh og god ut, sa Mathisen om Ryerson.

Saken oppdateres.