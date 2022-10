Red Bull-sjefen forferdet: – Ansattes barn blir mobbet

– Å anklage en for svindel er sjokkerende. Uten fakta, uten kjennskap til detaljene, freser Horner, ifølge The Guardian og flere andre britiske medier.

For et par uker siden ble Red Bull dømt for et økonomisk regelbrudd i 2021-sesongen av Det internasjonale motorsportforbundet (FIA).

Budsjettaket i Formel 1 er på 1,5 milliarder kroner. FIA konkluderte med at Red Bull hadde gjort seg skyldig i et regelbrudd av «mindre» karakter.

Det innebærer en overskridelse på mindre enn fem prosent, ifølge NTB. Britiske medier har meldt at det skal dreie seg om rundt 15 millioner kroner.

Skeptiske rivaler

Konkurrentene har ikke latt saken fare forbi i stillhet. Mercedes' Toto Wolff og Ferraris Mattia Binotto er blant dem som skal ha uttalt seg kritisk.

KRITISK: Toto Wolff likte ikke ordlyden «mindre» i budsjettoverskridelsen. Han uttalte at man uansett får en betydelig fordel i Formel 1-mesterskapet. Foto: David Davies

BBC lekket også et deler av innholdet fra et brev McLaren-sjef Zak Brown skrev til FIA. Amerikaneren skal ha tatt til orde for at budsjettoverskridelse tilsvarte juks, uten spesifikt å nevne noen lag.

Ordlyder som «juks» og påstander om at Red Bull har fått en stor fordel, får uansett Horner til å se rødt.

Ifølge ham har det hatt en sterk, negativ påvirkning på Red Bull-teamet.

– Vi hører om barn, som er ansattes barn, som blir mobbet på lekeplassen, sier Horner.

– Du kan ikke bare gå rundt og komme med den slags påstander uten fakta eller substans. Vi er forferdet over oppførselen til noen av konkurrentene våre, raser Red Bull-sjefen.

Han mener at overskridelsen ikke har gitt dem noen fordeler i det hele tatt.

Ifølge Sky Sports sies det at Red Bull nesten lå 50 millioner kroner på rett side av grensen, men at uforventede kostnader gjorde at de gikk over.

VERDENSMESTER: Max Verstappen har vunnet tittelen to år på rad. Nederlenderen sikret seg denne sesongens tittel i Japan tidligere i oktober. Foto: Toru Hanai

Spekulasjoner om straff

BBC har også anonymt sitert det som skal være «høyprofilerte» personer. En skal ha ment at Red Bull burde bli diskvalifisert fra konstruktørmesterskapet både i 2021 og 2022.

En annen skal ha uttalt at dersom Red Bull har gjort seg vanskelig og forsøkt å skjule pengebruk, burde Max Verstappen bli fratatt VM-tittelen fra 2021.

Kanalen melder at det ikke er sannsynlig med lignende sanksjoner. Det skal heller være ventet at Red Bull får en betydelig bot og restriksjoner knyttet til research og utvikling neste år.

Zak Brown har kommentert den ramsalte kritikken.

– Brevet mitt sa at hvis et lag bruker mer enn grensen, kommer de til å få en fordel. Vi tar ikke et standpunkt på hvorvidt de har brukt mer eller ikke. Brevet mitt gikk utpå at dersom noen har det, bør det adresseres. Jeg nevnte ikke noen lag. Det var en generell respons nå som vi er i budsjettak-æraen. Her er det vi tror konsekvensene er, forklarer Brown, ifølge Sky Sports.