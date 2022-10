Red Bull får kjempebot etter regelbrudd

Red Bull får bot på 72 millioner kroner for å bryte Formel 1s budsjettgrense.

Max Verstappen kjører for Formel 1. Foto: Carlos Perez Gallardo.

Red Bull må betale syv millioner dollar, omtrent 72 millioner kroner, etter regelbrudd på budsjettet.

Det melder FIA, det internasjonale forbundet, fredag ettermiddag.

Også Aston Martin bøtelegges. Ifølge Formel 1 bøtelegges Formel 1-laget med 450 000 dollar, omtrent 46 millioner kroner knyttet til kostnadssak i 2021.

Red Bull ilegges også en mindre sportslig straff i form av at teamets mulighet til å benytte seg av aerodynamiske tester innskrenkes i tiden som kommer.

FIA melder at Red Bull overbrukte 22 millioner kroner, da Max Verstappen vant sin første tittel. Budsjettaket i Formel 1 er på 1,5 milliarder kroner.

Slipper poengtrekk

Formel 1-laget slipper poengstraff. Det betyr at Verstappen beholder sin verdensmester-tittel.

FIA konkluderte for en tid tilbake med at regelbruddet Red Bull har gjort seg skyldig i er av «mindre» karakter.

Red Bulls Max Verstappen tok VM-tittelen i Formel 1 i år. Foto: XPB

Regelbrudd klassifiseres i Formel 1-sporten i to kategorier, hvor «mindre» er den laveste og minst alvorlige. Det innebærer i dette tilfellet at Red Bull har overskredet budsjettaket med mindre enn fem prosent, tilsvarende rundt 75 millioner kroner.

Reglene tilsier at om man har hatt et overforbruk med mer enn fem prosent av budsjettaket, kan et lag trekkes poeng og i ytterste konsekvens bli kastet ut av VM.

I fredagens uttalelse fra FIA heter det at Red Bull-teamet har spilt med åpne kort og vedkjent seg regelbruddet som er identifisert. Det understrekes også at undersøkelsene som er gjennomført ikke har gitt grunn til å tro at Red Bull har brutt regelverket bevisst eller opptrådt uærlig.

Red Bull har tidligere uttalt at laget ville være villige til å gå rettens vei dersom Max Verstappen mistet VM-tittelen fra i fjor som følge av regelbruddet. Den faren er nå definitivt over.

Red Bull-sjef Christian Horner ble i forkant av Grand Prix-løpet i Singapore for en tid tilbake konfrontert med det som da var spekulasjoner om en mulig straff for overforbruk.

BOT: Sjef i Red Bull, Christian Horner og Max Verstappen. Foto: Andrej Isakovic

– Det er helt uakseptabelt å komme med slike uttalelser som ble gitt i går, som er totalt ærekrenkende for laget, selskapet og til og med for Formel 1, sa Horner til Autosport den gangen.

Nye regler

Reglene rundt et budsjettak i Formel 1-sporten ble innført fra og med 2021-sesongen etter enighet mellom alle involverte parter. Som følge av at ordningen var helt fersk i fjor, har man begrenset seg til å undersøke tallene som er innrapportert av lagene selv.

Det er dermed ikke gjort noen uavhengige og mer formelle granskninger i sakens anledning.

Max Verstappen ble kåret til verdensmester for inneværende sesong etter seieren i Japans Grand Prix nylig.