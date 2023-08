Reaksjonene hagler – la inn protest mot Warholm

BUDAPEST (TV 2): Reaksjonene hagler etter Karsten Warholms semifinale-løp i VM mandag. Eksperter mener det er grunn for å snakke om diskvalifikasjon.

Hekkeløperen fra Ulsteinvik dunket bort i den andre hekken under semifinalen, som han etterpå enkelt tok seg videre fra.

– Jeg tror jeg bare kom for nærme (hekken), rett og slett, så kom jeg litt borti. Sånn skjer, sa Warholm til TV 2.



– Det er en kraftig smell på den andre hekken, kommenterte NRKs Jann Post.

TV 2 får opplyst at det har kommet inn en protest i etterkant.

– Vi fikk akkurat bekreftet at protesten ikke blir behandlet. Den ble lagt inn for sent, sier sportssjef i Norges Friidrettsforbund Erlend Slokvik til TV 2.

– Så det er sikkert at de ikke blir konsekvenser?

– Ja, det er jeg sikker på. Hvis det skulle være lagt inn protest ville jeg fått beskjed innen 30 minutter. Men jeg hørte ikke noe om dette før nylig, sier Slokvik, som mener det ikke var en ulovlig passering.

Blant dem som reagerer på hendelsen er den finske rekordinnehaveren Oskari Mörö. Han mener Warholms venstre fot går utenom hekken. Det er ulovlig dersom den ikke går høyt nok til å gå over hekken.

– Ut ifra de reprisebildene jeg har sett, så gir ikke situasjonen rom for spekulasjoner. Dessverre ser det ut som Warholms innerste fot går forbi hekken og ikke engang høyt nok, sier finnen til Yle Urheilu.

Han får støtte av kanalens ekspertkommentator Mikael Ylöstalo.

– Om man følger regelboken, så ser det ut som at det finnes en årsak til en diskvalifisering. Warholms venstre fot er for langt nede da den passerer hekken, sier han.

Warholm gikk videre til finalen med tiden 47,09. Den går onsdag.

Oppdateres!