Reagerte på oppførsel: – Negative kommentarer

Hvorvidt man må kjøre med staver, har vært et tema i freeski-verden.

Nå er en ny regel innført. Den innebærer at utøverne som kjører uten straffes med poengtrekk, på lik linje som ved fall. Altså er man sjanseløs i en konkurranse hvis man kjører uten.

Det svenske laget har vært en pådriver for dette og tok opp spørsmålet i 2021.

Fredag publiserte Expressen en sak der «söta bror» jublet for endringen.

– Vi på det svenske laget var jo de som begynte å stille spørsmål ved hele stavsituasjonen. Så vi er veldig fornøyde med den beslutningen, fortalte landslagssjef Niklas Eriksson, og la til at «det alltid er kjipt med regler på et vis» overfor avisen.



Sverige har ment at staver er en del av sporten, skriver Expressen.

JUBEL: Den svenske stjernen Oliwer Magnusson synes det er «dritbra» at det ble en regel. Foto: Patrick Steiner / BILDBYRÅN

Et annet argument for regelen, har vært at noen har vært bekymret for at freeski ligner mer og mer på «Aerials» – som er en annen sport.

Et annet element er hvorvidt triksene blir lettere å gjøre uten staver.

Birk Ruud – verdens beste freeski-kjører – konkurrerer ofte uten. Han er skeptisk til et så bestemt regelverk, fordi han mener at dagens staver ikke har fulgt sportens utvikling.

– Negative kommentarer

Han og flere i den norske leiren mener at det inntil videre hadde holdt at dommerne ga poeng ut ifra hvordan de bedømte vanskelighetsgraden til å være – med eller uten staver.

Da TV 2 var i kontakt med Birk Ruud og Sebastian Schjerve fredag kveld, kom de med et stikk til svenskene.

De spurte seg om de ikke ønsket seg denne regelen fordi de var provosert av å bli slått så ofte av løpere uten staver.

I tillegg reagerte de på hvordan «söta bror» har oppført seg mens debatten har pågått.

– Svenskene startet debatten for rundt to år siden, og siden det har de stadig gitt negative kommentarer til oss utøvere som har kjørt uten, hevdet Ruud og Schjerve.



Mener Ruud var skyld i endringen

Konfrontert med dette, viser Niklas Eriksson til et utøvermøte i regi av FIS i fjor. Han mener at Birk Ruud var med på å presse frem denne regelendringen med sine utspill.

– Birk Ruud sa under det møtet til alle i nærheten at han har valgt å konkurrere uten staver fordi det er lettere og at man ikke har fått mindre poeng, men stilte seg bak forslaget til endringen. Den uttalelsen fikk mange til å heve på øyenbrynene, og at noe var nødvendig å gjøre mot dette, svarer Eriksson.

Han fortsetter:

– Så er det synd at Birk og Sebastian har tatt dette personlig. Men det høres ut som det bunner i dårlig kommunikasjon mellom dem og deres eget forbund. Jeg lurer på om Birk og Sebastian engang vet hva deres trenere og forbund har sagt i dette spørsmålet? Og jeg lurer på om Birk forstår at det han sa på det møtet, var det som fikk FIS til å reagere og legge til denne regelen.

Uenig

De norske profilene kjenner seg ikke igjen i påstanden om dårlig kommunikasjon. Ruud er heller ikke enig i at han har vært med på å tvinge frem regelen på noe vis.

– Det eneste jeg har sagt, er at det er lettere å grabbe skiene uten staver. Og det står jeg for.

STJERNE: Birk Ruud. Foto: IRAKLI GEDENIDZE

– Jeg har stilt meg bak at det er fint å komme til en konklusjon. Men det bør ligge i dommerne sine hender å bedømme vanskelighetsgraden. Det vi ble enige om i fjor, var at hvis noen gjør det helt identiske trikset, en med staver og en uten, så får den med staver bedre score, sier Ruud.

Han understreker at det norske laget ikke er ute etter steile fronter med naboene i øst, og har også forståelse for svenskenes synspunkter.

– Jeg tror spesielt svenskene har vært misfornøyde med retningen sporten har utviklet seg de siste årene. Dette fordi de føler at det ligner mer og mer på sporten aerials, sier Ruud.

– I utgangspunktet ønsker ikke freeski å bli assosiert med denne sporten, og derfor tror jeg svenskene føler at det trengs et påbud for staver. Jeg er veldig åpen for endringer ved bruk av staver, men jeg tror vi trenger å gjøre noen justeringer før vi kommer til bunns i saken, fortsetter han.

Etter hans oppfatning er hele miljøet enig i én ting, inkludert svenskene; at de ønsker færrest mulig regler i sporten. 23-åringen viser til at det tross alt ligger i navnet «freeski».

Han ser også noen problemer med det nye regelverket.

Foto: Skjermdump av Birk Ruuds Instagram-story.

Ruud trekker særlig frem én problemstilling som dukker opp dersom man skulle være uheldig og brekke hånden før eller under en viktig konkurranse.

– Det tror jeg ikke svenskene ønsker heller, at utøvere som brekker en tommel i en OL-finale eller på trening rett før skal dunke nedpå med smertestillende, teipe fast en stav til hånden og bare «gønne» på, sier freeski-stjernen.



Han tror imidlertid at saken vil bli begravet innen kort tid.

– Jeg tenker muligheter, og er i gang med å opprette en utvikling av staver som kan bli revolusjonerende i freeski-verden. Det kommer ikke til å bli et problem lenger.



Regelen gjelder i verdenscupen, VM og OL, men ikke i frittstående konkurranser som X Games, skriver Expressen.