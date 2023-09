Reagerer: – Veldig rart

Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Guro Reiten ble alle nominert til å vinne Gullballen.



Det ble ikke Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen.

– Da kan det altså skje at noen av de vi mener er best, ikke kommer med, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Veldig rart

Hun får støtte av ekspertkollega Ingrid Ryland.

– Det har vært en liten vane for at hun ikke har fått den anerkjennelsen hun kanskje fortjener. Det er litt vanskelig å peke på akkurat hvorfor, sier Ryland.



Graham Hansen var sentral da Barcelona vant Champions League i juni.

– At hun er så avgjørende for at de vinner Champions League, med de ferdighetene som hun har, da er det oppsiktsvekkende at hun ikke er på listen, sier Ryland.

– Når du ser på den listen, synes jeg det er veldig rart. Det må jeg si, legger hun til.

Savner flere navn

Den norske stjernen slet med skader i deler av fjorårssesongen. Sommerens VM ble av det skuffende slaget, med exit i åttedelsfinalen.

– Men det skal sies at de Champions League-prestasjonene til Graham Hansen nesten veier tyngre når du har vært ute så lenge. I tillegg lå hun syk i én uke før finalen, så det gjør bare de prestasjonene enda mer ekstreme i mine øyne, sier Ryland.

VANT CHAMPIONS LEAGUE: Caroline Graham Hansen. Foto: Martin Meissner

Totalt ble det 14 mål og ni målgivende pasninger på 23 kamper forrige sesong.

– Det er den ene grunnen jeg tenker kan være imot Graham Hansen, statistikken hennes på målpoeng, sier Gulbrandsen.

Eksperten mener at det er flere stjernespillere som burde føle seg snytt, for eksempel Lucy Bronze, Stina Blackstenius og Frida Maanum.

Blant de nominerte er Aitana Bonmatí (Barcelona), Sam Kerr (Chelsea), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Fridolina Rolfö (Barcelona) og Olga Carmona (Real Madrid).

Ada Hegerberg ble første kvinne til å vinne Gullballen i 2018. Spissen mistet store deler av fjorårssesongen med skade.

Årets Gullballen-utdeling går av stabelen i Paris 30. oktober.

Rettelse: En tidligere versjon av saken siterte at det er 100 journalister fra forskjellige land som avgjør de 30 nominerte. Det er feil. France Football har ansvar for dette.