Reagerer sterkt på nyhet: – Fy faen, er dette grunnen?

IKKE IMPONERT: Sondre Guttormsen kaller det Thiago Braz har gjort for «fryktelig ille». Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tidligere olympisk mester i stavsprang, Thiago Braz, er suspendert etter at det ble funnet spor av stoffet ostarin i en dopingkontroll.

Det skriver friidrettens integritetsenhet. Ostarin er et stoff som kan hjelpe muskelvekst.



– Hvis han har tatt det, er det fryktelig ille. Det er nesten som en steroide, og da tenker man «fy faen», er det dette som er grunnen til at han er god.



Det sier den ferske europamesteren Sondre Guttormsen til TV 2. Gullet tok han i mars i år. Også hans far og trener reagerer.

– Bare trist, skriver Atle Guttormsen på Twitter.

SUSPENDERT: Tidligere OL-vinner Thiago Braz. Foto: Matthias Schrader

– Trist

Sønnen forteller at han ble noe overrasket da han hørte om Braz' suspensjon.



– Det er ikke hver dag man ser en fyr jeg konkurrerer mot, senest for to uker siden, bli tatt, sier Sondre Guttormsen.

– Det er trist at det fortsatt er doping i sporten vår og i min idrett. Det er ikke bra for sporten. Man håper jo at alle skal være rene, fortsetter han.

Brasilianeren tok gull på hjemmebane under OL i Rio de Janeiro tilbake i 2016. Han tok også bronse i Tokyo-OL i 2021.

– For det første vet man aldri hvem som står bak når noen blir tatt i doping, om det er en trener som er innblandet eller hva det er, men i friidrettsmiljøet så hører man innimellom historier og rykter. Det gjør at jeg ikke er sjokkert.



– Ikke nære kompiser

Guttormsen tror at det at en utøver av dette kaliberet blir tatt vil endre hans syn noe.

– Når noen slår en verdensrekord, begynner man nå å lure på om han eller hun er dopet. Han her har jo to olympiske medaljer og en olympisk rekord.



STAVPROFIL: Sondre Guttormsen, her under et møte med TV 2 tidligere i år. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Den olympiske rekorden til Braz er 6,03 meter fra Rio-OL. Guttormsens norske rekord er på 6,00. 24-åringen er den første nordmannen som har klart høyden.

Broren Simen er også en del av det norske stavteamet.

Braz risikerer en utestengelse på inntil fire år. Guttormsen forteller at de ikke har et veldig tett bånd.

– Vi er ikke nære kompiser. I miljøet er vi stort sett gode venner og henger i lunsjen, men Braz har ikke vært helt med. Han er ikke den mest sosiale.



Brasilianeren har foreløpig ikke uttalt seg om saken.