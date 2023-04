STØTTES: Samtidig som Malene Cottew stiller seg uforstående til at FIM ikke bare gjør endringen, roser hun det norske forbundet for deres innsats. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– For å si det sånn; jeg tror ikke Cecilia Brækhus hadde vært fornøyd om hun vant VM-kamper og ikke fikk kalle seg verdensmester etterpå, sier hun til TV 2.

Den 29-årige vadsøværingen er verdens beste kvinnelige snøskuterkjører.

Hun har vunnet den prestisjefylte Amsoil-serien i USA tre år på rad. Til helgen er Cottew, tidligere Andersen, blant storfavorittene under VM i Kirkenes.

STJERNE: Her jubler Malene Cottew for sin tredje sammenlagtseier på rad i Amsoil-serien. Foto: Emily Schwanke.

Med god værmelding og deltakere fra Nord-Amerika, Mellom-Europa og Norden, er det duket for folkefest.

Konkurransen gleder hun seg enormt til.

Men det er ett problem.

Der herrene kjører verdensmesterskap, kjører kvinnene på papiret verdenscup – på engelsk World Championship og Women's World Cup.

– Jeg synes bare det er litt rart. Hvorfor skal ikke vi få en tittel som mannfolka gjør? Det gir ingen mening. Jeg hadde skjønt det hvis vi var tre jenter og ikke var gode til å kjøre. Men nå som nivået er blitt så høyt, og vi er såpass mange, skjønner jeg ikke hvorfor det skal være en forskjell på det, sier Cottew.



– I alle andre sporter, hvis det hadde vært sånn, hadde de reagert på det, fortsetter hun.



SKUTERPAR: Malene Cottew og ektemannen Cole. Han er på bedringens vei etter en stygg skade i vinter, mens Malene fortsatt er litt plaget etter et halebeinsbrudd. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

TV 2 har også snakket med den svenske duoen Thea Arnesson og Hilda Öhman. Begge tok medalje forrige gang det ble arrangert verdenscup og skal delta i Kirkenes.



Arnesson kaller skillet «kjipt», mens Öhman synes det er «feil».

– Jeg vet at jeg reagerte på det for noen år siden da min søster vant WWC (Women's World Cup). Hvor mange andre sporter har ulike titler for ulike kjønn …? Det føles som at damenes prestasjon ikke er like mye verdt sammenlignet med herrenes, skriver Öhman i en melding til TV 2.

Roser det norske forbundet

I praksis er det ikke rare forskjellen. For eksempel arrangeres verdenscupen bare én gang i året, og det deles ut medaljer i etterkant.

– Det eneste som egentlig er forskjellen, er noen dumme bokstaver. Jeg skjønner at det er mye å organisere for at det skal gå gjennom, men hvorfor kan man ikke bare gjøre det da, spør Cottew.



Snøskuterdronningen fra Vadsø er imidlertid klar på at Norges Motorsportforbund og Kirkenes Motorklubb fortjener ros for å ta damene på alvor.

SKUTERDRONNING: Malene Cottew er blitt stemt frem til «fan favourite» under Amsoil-serien i USA. Her i møte med TV 2 i Bjørvika i Oslo før hun satte kursen nordover. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Stilte krav etter flytting

Mesterskapet arrangeres av Det internasjonale forbundet (FIM). Derfor er det FIMs regler som gjelder.

Opprinnelig skulle mesterskapet blitt holdt i Tyrkia. Da skulle det ikke engang være en kvinneklasse.

Mesterskapet måtte imidlertid flyttes på kort varsel på grunn av jordskjelvkatastrofen.

Da Norge og Kirkenes tok over vertskapet, stilte de et ufravikelig krav, ifølge president i Norges Motorsportforbund, Emilie F. Westbye.

– Vi var tydelige på at en forutsetning for dette var at det skulle settes opp en kvinneklasse. Hvis ikke var arrangementet uaktuelt fra vår side, skriver hun i en e-post til TV 2.



– Vi har hele veien vært klar over at dameklassen ville gå som cup-status hvis vi fikk tildelt arrangementet. For oss er det svært viktig at kvinner og menn har like muligheter. Samtidig erkjenner vi at det er vanskelig å få endret regelverket midt i en sesong, fortsetter Westbye.



FLYR HØYT: Slike bilder venter publikum i Kirkenes i helgen. Til venstre er Malene Cottew. Foto: Emily Schwanke.

TV 2 har vært i kontakt med FIM, men foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål.

Mesterskapet fikk én million i støtte av staten.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen trakk Norges Motorsportforbunds arbeid for likestilling frem som en bonus da pengene ble tildelt.

Westbye forteller at de jobber aktivt for å få en endring i tituleringen under mesterskapet.

– Vi håper på å nå målet om ordinær VM-status for kvinneklassen når reglementer og statuser skal revideres før neste sesong. Norge har vært et foregangsland når det kommer til slikt arbeid, og vi ser behovet her, og ser at det er muligheter, skriver hun.



Reagerer på Tyrkia-nei

Ifølge svenske Arnesson fikk de høre at «det var for lite interesse» for å ha en kvinneklasse da mesterskapet skulle avholdes i Tyrkia.

Den beskjeden skal ha kommet før de engang hadde fått spørsmål fra eget forbund om de var interessert i å kjøre.

– Skikkelig dårlig! Jeg synes at Tyrkia er et dårlig valg av vertsnasjon av flere grunner, men fremfor alt på grunn av deres kvinnesyn, skriver Arnesson til TV 2.

Stikk i strid forteller Westbye om et godt deltakerantall i Kirkenes.

– Og vi vet at det er svært høyt nivå blant de kvinnelige utøverne. Dette er meget gode argumenter å ta med seg inn i arbeidet med revidering av reglement, mener hun.



Westbye er også positiv til samarbeidet med FIM, og opplever at forbundet er «lydhøre» når det foreslås forbedringer eller justeringer.

– Vi har tidligere tatt til orde for å få VM-status i Enduro, og det har de ordnet. Vi forstår at det er viktig med bredde og volum på antall deltakere for å få ordinær VM-status, og det ligger det an til i Kirkenes nå, forteller hun.



Fredag og lørdag er det EM, kvinnenes verdenscup og VM på programmet. Søndag kjøres «Supercrossen» på samme bane.