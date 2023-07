Reagerer på United-exiten: – Vond smak i munnen

SLUTT: David De Gea har spilt sin siste kamp for Manchester United. Foto: DAVID KLEIN

Etter 12 år i klubben er David De Geas tid i Manchester over.

– Det er sjeldnere og sjeldnere at vi ser. Man må bare applaudere det han har gjort, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt, om David De Geas lange Manchester United-karriere.



Den tidligere Premier League-keeperen synes måten spanjolen forlater klubben på er synd.

– Det blir en slags halvslakk løsning nå, men han burde hylles av fansen. Han er en United-legende, mener Thorstvedt. Det er han ikke alene om.

– Fortjente å si farvel



For det ble ikke noe romantisk farvel for keeperen med flest kamper i klubbhistorien.

– Du fortjente å si farvel på stadion, med fansen som jubler for deg, sier lagkamerat Bruno Fernandes, ifølge The Athletics United-journalist, Laurie Whitwell.



PL-MESTER: Var den siste av igjen fra Uniteds forrige serietittel. Foto: ANDREW YATES

Den siste gjenværende spilleren fra Sir Alex Fergusons siste seriegull, forlater klubben på en måte som mange anser som uverdig.

De Gea ønsket nemlig selv å fortsette i United.

Trakk kontraktstilbudet

I De Geas siste kontrakt – verdt over fem millioner kroner i uken – var det en opsjon for å forlenge med ett ekstra år, men den var aldri aktuelt.

– Han ble lønnet som verdens beste keeper, men var langt ifra det mot slutten, sier Bjarte Valen i United.no, som har fulgt kontraktsagaen tett.

Keeperen skal ha akseptert et tilbud om en ny kontrakt med dårligere betingelser, før United – ifølge The Athletic – trakk tilbake tilbudet.

Det beste for alle parter. Nå fortjener De Gea den beste avskjeden han kan få. Hårreisende håndtering. Skulle selvfølgelig vært løst på langt verdigere vis. https://t.co/axawkST0zT — Eivind B. Holth (@EivindHolth) July 8, 2023

– Det gir en vond smak i munnen at de ble enige, bare for klubben å trekke tilbudet. Det er trist med tanke på at han hadde til hensikt å bli ut karrieren, sier Valen.



– Holdt ikke standarden

Tegnene på at De Gea ikke var mannen til å vokte buret for Erik ten Hag på lang sikt ble åpenbare allerede i sesongens første bortekamp.

TAKK: Til Uniteds hjemmeside takket Erik Ten Hag for innsatsen under hans første år i klubben. Foto: Dave Thompson

United fikk juling av Brenford. De Gea hadde mye av skylden for 0-4-tapet.

– Mange mente lenge at han var verdens beste keeper, men begrensningene hans ble åpenbare etter hvert som fotballen utviklet seg, sier Thorstvedt.

Den tidligere Tottenham-keeperen mener at De Gea, som faktisk holdt flest rene bur denne sesongen, først og fremst er god på streken.

– Som ellevte utespiller så holdt han ikke standarden, og den best betalte keeperen i verden slipper ikke unna med noen ting, sier Thorstvedt.



ERSTATTEREN: United skal være nær å hente Inter-keeper André Onana. Foto: Emrah Gurel

Ballsikre André Onana skal være keeperen som er tiltenkt som De Geas erstatter. Det mener Thorstvedt er en klar oppgradering med tanke på hvordan Ten Hag ønsker at laget skal spille.

– Pep Guardiola var jo nådeløs med Joe Hart med en gang han kom til City. Sånn sett har De Gea greid seg overraskende lenge, sier han.



Det er fortsatt ikke klart hva De Geas neste stopp blir, men han har vært linket til Cristiano Ronaldos klubb Al-Nassr i Saudi-Arabia.