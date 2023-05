Reagerer på TV 2-klipp: – Dårlig

FÅTT REAKSJONER: Adrian Pereira innrømmer at han har fått reaksjoner etter seansen med Jesper Mathisen etter kampslutt, Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Etter 0-2 mot Brann på Lerkendal onsdag kveld havnet Adrian Pereira i en aldri så liten ordkrig med TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Duoen diskuterte situasjonen som oppstod fire minutter inn i oppgjøret, da Adrian Pereira gikk i bakken inne i Branns sekstenmeter, der Mathisen stod på at backen prøvde å filme seg til straffespark.

I etterkant ble deler av sekvensen lagt ut på TV 2s kanaler.

– Jeg har jo fått litt reaksjoner. Så vil jeg bare si at TV 2 redigerte den videoen som ble lagt ut etterpå litt dårlig. Spørsmålet er «hvilken fot er det han tar deg med?», så svarer jeg venstre, fordi jeg mener at han tok meg med venstrefoten, sier Pereira til TV 2 og fortsetter:

– Så blir det litt misforstått når spørsmålet ikke er med og det virker som jeg sier at jeg blir spent i venstre, for det er feil og så viser jeg kuttet på høyre. Men sånn er det å være i Rosenborg. Det er mange som har meninger og mange som bryr seg.



Se hele intervjuet under:

I intervjuet med Mathisen og TV 2-reporter Arilas Berg Ould-Saada får Pereira nemlig se situasjonen på en monitor på Lerkendal, før han så får beskjed om å kommentere bildene.

Deretter får han spørsmål om å beskrive akkurat når taklingen inntreffer, men dette spørsmålet ble aldri tatt med i klippet som ble publisert på TV 2s nettsider.

RBK-backen hevder det har bidratt til at mange har misforstått hans forklaring.

– Det har vært mange reaksjoner, mest morsomme, da. Det er to stykk som gjør jobben sin. Jeg svarer på det jeg får spørsmål om. Så er jo jobben hans å framprovosere, men jeg følte ikke jeg bet så veldig på der, sier Pereira, som dagen derpå er like tydelig på at han ikke er en som filmer.

– Jeg er ikke en som filmer. Jeg står på mitt. Jeg føler det er kontakt, han tar meg. Det er greit, det kunne sikkert vært «soft» eller noe sånt, men det er i alle fall ikke noe gult kort for filming, avslutter 23-åringen.