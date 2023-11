Reagerer på trenernes påstand: – Absolutt ikke!

– Hvem blir mest nervøs før konkurranser?

– Vetle!

– Jeg vil nok si Vetle!

Både Egil Kristiansen og Siegfried Mazet, trenerduoen for de norske skiskytterherrene, svarer kontant på TV 2s spørsmål.

Det norske folk er vant til å se en spøkefull Vetle Sjåstad Christiansen i TV-ruta, alltid med et lurt smil og en artig kommentar på lur. Men visstnok skjuler det seg mer under overflaten, skal vi tro trenerne hans.

– Vetle er avslappet frem til en time før rennet, han blir bare nervøs rett før det gjelder, sier skytetrener Mazet til TV 2, og fortsetter:



– Han vet han kan være en av de beste og legger derfor press på seg selv. Det er også litt min feil, for vi sier alltid «du er den beste, du er så god på trening», og når de første konkurransene kommer og han gjør to-tre feil, så legger det mer press på han. Det er derfor han er nervøs, han er redd for å feile.

Den franske treneren trekker frem et konkret eksempel fra starten av fjorårssesongen, der Sjåstad Christiansen trøblet med stående skyting i flere renn på rad.

– Da sa jeg til han at vi måtte gjøre noe annerledes, så han fikk forbud mot å trene skyting. Da hadde han en grunn til å bomme, siden han ikke hadde trent. Da kunne han skylde på meg, siden han ikke hadde fått trent skyting. Slik holdt vi på i et par uker, forteller Mazet.

– Funket det?

– Det funket!

KJENNER PÅ NERVENE: Skytetrener Siegfried Mazet mener Vetle Sjåstad Christiansen er redd for å feile. Foto: Javad Parsa

Helt uenig med trenerne

Når Geilo-gutten blir konfrontert med trenernes uttalelser, blir han svært overrasket.

– Kjenner du deg igjen i at du sliter mest med nerver før konkurranser?

– Absolutt ikke! Jeg er nok den som takler press best tror jeg, og det mener jeg at jeg har bevist gang på gang. Når det stormer som verst, det er vel da jeg trives mest, sier Sjåstad Christiansen til TV 2.

For Sjåstad Christiansen går helgens sesongåpning fløyten, da han sliter med en ørebetennelse. Likevel går han inn mot sesongen med gått mot.

31-åringen tror grunnen til at trenerne trekker frem hans navn er fordi han ikke er redd for å vise følelser.

– Jeg er ikke redd for å vise at det betyr noe eller at jeg er nervøs. Jeg tror det handler mest om at jeg er en fyr med følelsene plantet godt utenpå kroppen, jeg er ikke redd for å fortelle hva jeg føler, ikke redd for å vise nervøsitet, så det er kanskje bare jeg som er mest ærlig, sier Sjåstad Christiansen.

– Gode skuespillere på laget

Geilo-gutten får støtte av TV 2s skiskytingekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Det er en del gode skuespillere på dette laget, for det rører seg ting i hodet på dem alle. Men Vetle har ikke det beste pokerfjeset, sier TV 2s ekspert.

Han tror aldri Sjåstad Christiansen ville blitt valgt til så mange ankeretapper på stafett, hvis han ikke hadde kontroll på nervene sine. Bjørndalen tror det heller kan være noe annet som spiller inn.

– De gangene Vetle underpresterer tror jeg ikke det har så mye med nerver å gjøre, jeg tror det handler om at han er litt for perfeksjonist, han gjør ting litt for nøye, det trenger han ikke. Da blir det nesten litt krampaktig, sier Bjørndalen.

STØTTER VETLE: TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen er uenig med de norske trenerne. Foto: Marte Christensen / TV 2

Den tidligere skiskytter-kongen kan forstå hvorfor presset kommer på Geilo-utøveren.



– Jeg tror Vetle ofte underpresterer i konkurranse i forhold til det han gjør på trening, for han er så inni hampen god på trening, han vinner alt de gjør på trening stort sett.

Bjørndalen støtter skytetrener Mazets metode med å trene mindre skyting i perioder hvor Sjåstad Christiansen sliter på standplass.

– Vetle kunne lagt bort børsa i ett helt år, tatt opp børsa før sesongen og skutt like bra, for han er så god - antakelig den beste skytteren på laget, sier Bjørndalen.

Og avslutter med å legge litt ekstra press på 31-åringen foran årets sesong:

– Han har hatt et skikkelig løft de siste to sesongene, så jeg har ekstremt høye forventninger til Vetle. Han er den neste som vil overta showet i verdenscupen, men jeg tror han må slite med Johannes Thingnes Bø en del år til.