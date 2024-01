Reagerer på svenske stjerner: – Ikke til å kjenne igjen

Om man trodde søndagens ti kilometer ble svak for Norge, kan nordmenn trøste seg med at det gikk enda verre med svenskene.

Lørdagens sprintvinner Linn Svahn ble beste som nummer ni hos «söta syster». Mens sammenlagtkanoene Frida Karlsson og Ebba Andersson ikke fikk til bedre enn 11.- og 13. plass.

– Det var «sådär», svarer Frida Karlsson kort og nedstemt til TV 2 om hvordan hun føler seg.

– Jeg hadde egentlig en bedre følelse enn resultatet ble. Jeg får vurdere med laget hva som var feil, forteller langrennsstjernen videre.

På Tour de Skis første dag ble det bråstopp i kvartfinalen for sprintspesialist Maja Dahlqvist. Søndag ble hun utøver nummer 44.

– Jeg får ikke luft, så det er kroppen, forklarer Dahlqvist til Expressen.



SLITER: Det svenske sprintfantomet Maja Dahlqvist får lite til å stemme. Foto: Caroline Simonsen Losnegård / TV 2

Videre åpner hun for å bryte Touren.

– Slik jeg ser det nå, har jeg vanskelig for å se at jeg skal komme meg gjennom det hele.



TV 2s langrennsekspert Petter Northug er klar i sin mening.

– Det forteller at det ikke er så smart å fullføre Touren for alle. Man skal lytte til kroppen. Her må man ha en kropp som er hundre prosent for å kjempe i toppen, sier Northug.

De andre svenske profilene skyldte på skiene.

– Det er ganske tydelig at det er en dårlig laginnsats. Det bruker å gå hånd i hånd med det, sier Karlsson til Expressen.

– Frida er ikke til å kjenne igjen. Det var svakt i dag og det var tydelig på kroppsspråket at hun var skuffet og forbannet, sier Northug.



Innrømmer: – Sliten

Dagen ble heller ikke som Ebba Andersson hadde håpet, selv om hun hadde troen før start.

– Jeg fikk virkelig kjenne det. Jeg hadde null overskudd der ute, og nådde mitt maksimale tak for dagen veldig tidlig, forklarer Andersson til TV 2.

Allerede etter første sving kjente 26-åringen at det kom til å bli en tøff dag.

– Normalt har jeg en innstilling om hvordan jeg skal ta meg opp bakkene så fort som mulig, men i dag handlet det bare om hvordan jeg skulle komme meg opp bakken. Det var en veldig stor forskjell, sier Andersson.



– Kroppen kjennes ganske sliten ut faktisk, tilføyer hun.



– Man ser på Ebba at hun ikke er seg selv. Hun går dårlig på ski og kroppen er ikke i balanse. Da er det brutalt å gå en tikilometer i Toblach, der du kjenner høyden, sier Northug.

SLITEN: Ebba Andersson ble nummer 13 på Tour de Skis andre dag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Karlsson sliter med å sette ord på hva som er galt.

– Det er vanskelig å si. Det blir liksom en tiendeplass, som ikke er der jeg vil være, sier hun til TV 2.

– Det er surt

Trener Stefan Thomson var en skuffet mann etter nedturen.

– Hva skyldes det?

– Som kollektiv sitter vi med følelsen om at utøverne ikke har hatt riktig materiale i dag. Ingen topp ski, mener Thomson.

– Det er surt og ser man på resultatene er det ganske tydelig at det er utstyret, forteller han til Expressen.



– Hvor optimistisk er du for fortsettelsen?

– Så klart fikk vi ikke denne dagen som vi ville. Vi har fortsatt fem etapper til å gjøre det bedre. Vi må gjøre det beste ut av situasjonen, svarer den svenske treneren til TV 2.

Amerikanske Jessie Diggins leder Tour de Ski etter to dager. Hun har sju sekunder ned til tyske Victoria Carl.

– Nå er oddsen lav på Diggins, hun må feile for at det ikke skal gå. Det skal skje mye for at det blir svensk seier, sier Northug.