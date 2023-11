Reagerer på skipresidentens uttalelse

I STORMEN: Skipresident Tove Moe Dyrhaug står midt i flere konflikter som øverste sjef for Skiforbundet. Her flankert av utforstjernen Aleksander Aamodt Kilde (t.v) og Lucas Braathen, som i oktober la opp som alpinist. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB / Torstein Bøe / NTB

En drøy måned er gått siden Lucas Braathen kunngjorde at han legger opp som alpinist.

I etterkant har Norges Skiforbund blitt kritisert for måten de behandler mennesker på, og da skipresident Tove Moe Dyrhaug gjestet TV 2-programmet Ærlig Talt nylig svarte hun «ja» på spørsmål om Norges Skiforbund har et kulturproblem.

Videre ble hun spurt om hvorfor hun ikke grep inn i markedskonflikten som bidro til at Braathen la opp i en alder av 23 år.

– Det er sånn at alle grenene i forbundet sitter med fullt ansvar for sin egen gren. Det kan nok være vanskelig å skjønne at ikke skipresidenten eller skistyret skal gripe inn. Men gjør man det, så har man på en måte satt grenen under administrasjon, sa Dyrhaug.



Kilde: – Tror hun kunne gjort en forskjell



Den uttalelsen får utforstjernen Aleksander Aamodt Kilde, som frontet markedskonflikten for utøverne sammen med Braathen, til å stusse.

– Hun innehar en posisjon med ansvar, og det vet hun godt. Jeg tror hun kunne gjort en forskjell om hun grep inn. Det er lett å si, men samtidig tror jeg hun er i en posisjon som har den makten: At om hun absolutt vil at noe skal skje, eller vil få til noe, så får hun det til, sier Kilde, og fortsetter:

– Det tror jeg kanskje hun har glemt bort eller ikke tenkt på. Det er selvsagt lett for meg å si som ikke er i hennes sko, men jeg tror hun må se på posisjonen sin som en viktigere rolle enn det hun gjør selv.

Heller ikke Lucas Braathens far, Bjørn Braathen, var imponert over utsagnet.

– Jeg kjenner overhodet ikke til de formelle strukturene i Skiforbundet, men dette kan kanskje forklare hvorfor kommunikasjonen til utøverne er så dårlig, sa Braathen.

I et svar til TV 2 skriver Dyrhaug at hun «som skipresident har det øverste ansvaret for norsk skisport, og har kontakt med utøverne i mange ulike sammenhenger».

– Jeg tar gjerne en prat med Aleks også, sier hun.



– Mitt poeng er at jeg som skipresident er bevisst på når – og på hvilken måte – jeg involverer meg. I all hovedsak skal grenene selv behandle og beslutte i saker som f.eks. omhandler egne utøvere. Dette handler om rolleforståelse og ikke ansvarsfraskrivelse, fortsetter Dyrhaug.

– Saken om landslagavtaler ble som kjent behandlet i skistyret, og vi har beklaget at prosessen har tatt for lang tid. Vi ønsker gode løsninger for fremtiden, og skal nedsette et utvalg der også utøvere i ulike grener er med.



Samtaler med generalsekretæren

Markedskonflikten mellom alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo har pågått over flere år. Nå forteller Kilde at han har vært i dialog med generalsekretær Arne Baumann.

– Vi er enige om å sette oss ned en gang det passer, sier Kilde, og fortsetter:

– Vi må finne en løsning som funker for alle parter. Det tror jeg alle har lyst til og er innforstått med nå. Det har blitt for store konsekvenser allerede, så akkurat nå må det litt action til for at alle parter skal bli fornøyde. Samtidig handler det om timing. Det er derfor vi har pushet så på, vi hadde jo lyst til å få til en løsning før sesongstart.



Med sesongen i gang og det sportslige i fokus, tror han ikke man får til noe konkret før «om en stund».

– Jeg tror alle parter taper på å gjøre noe drastisk nå som ingen egentlig er fornøyde med. Nå er vi i gang og rammene er som dem er, så får vi heller ta det opp igjen når det passer, forteller 31-åringen.



Selv om flere landslagsutøvere ikke har signert landslagsavtalen siden 2021, gjør en klausul i standard landslagsavtalen at gjeldende avtale løper videre. Slik kan man forhandle om markedsrettighetene parallelt.

– Akkurat nå tør jeg ikke håpe på noen ting. For min del handler om det å være den alpinisten jeg er og levere resultater, så krysser jeg fingrene for at det løser seg til slutt.