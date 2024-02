Reagerer på rykter: – Unødvendige spekulasjoner

– Jeg må innrømme at jeg begynner å bli lei. Norske, belgiske og andre utenlandske medier tar stadig kontakt.

Få kjenner Antonio Nusa bedre enn hans guttetrener i Stabæk, Gaute Larsen.

– Det er ikke alle henvendelser jeg svarer på, for jeg har en jobb i Stabæk jeg må fokusere på.



TALENTUTVIKLER: Gaute Larsen Foto: Fredrik Hagen

Heldigvis tar Larsen seg tid til en prat med TV 2, om overgangssagaen som har rettet verdens øyne mot en 18-åring fra Langhus.

– Vi har jevnlig kontakt. I det siste har det vært mye styr, men vi har sendt noen tekstmeldinger. Han er ved godt mot og har full fokus på Club Brugge, forteller Nusas gamlesjef.

Den norske landslagsjuvelen endte opp med å bli værende i den belgiske storklubben, etter kraftige koblinger til London-klubbene Tottenham og Brentford.

18-åringen var på legesjekk hos sistnevnte, men overgangen fant ikke sted. Det eventuelle skiftet til Brentford skulle uansett ikke skje før på sommeren.

– Han vet det er masse interesse rundt ham og at det er mye å velge i, så jeg tror han tar livet med ro, sier Larsen.

Stusser: – Rart

Flere medier, deriblant TV 2, erfarte enighet mellom klubbene 28. januar.

Dagen etter hevdet The Athletic at det oppsto komplikasjoner i avtalen.

BLE IKKE KLAR: Club Brugge-komet Antonio Nusa. Foto: Tom Goyvaerts

Het Laatste Nieuws (HLN) meldte at Brentford ønsker mer informasjon om Nusa etter nordmannens gjennomførte medisinske og fysiske tester.

Slike detaljer misliker toppspillerutvikleren i Stabæk.

– Personlig synes jeg det er litt rart å gå offentlig ut med sånne ting, for det skaper unødvendige spekulasjoner.



Torsdag skrev HLN at Nusa «må lappe seg sammen mentalt» etter avgjørelsen fra Brentford.

– Du reagerer på det som kommer frem?

– Ja, den ene spekulasjonen fører til den andre, det er mulig at det er en konsekvens av at han har blitt så het, men det skal litt til for at en attenåring skal håndtere akkurat det, svarer Larsen.

Men en slik spiller er Langhus-stjernen, skal man tro mannen som har fulgt supertalentet fra ung alder.

– Jeg er helt sikker på at Antonio, som er så moden, kommer til å vokse på det. Han har et godt apparat rundt seg med Ronny Deila som trener og en klubb som tar vare på ham.

– Vanvittig påkjenning

Club Brugge-trener Deila ga Nusa fri i kampen mot Kortrijk tirsdag kveld.

– Det har vært veldig mye for ham de siste dagene, så vi lot ham være hjemme, men han er i form, så planen er at han er tilbake på søndag, sa telemarkingen.



TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah spilte sammen med Nusa i Stabæk før kantspilleren ble solgt til Belgia.

Han legger vekt på at det er vanskelig å se for seg det enorme trykket som har vært rundt den tidligere lagkameraten.

– Påkjenningen må være helt vanvittig. Hjemme i Norge finnes det spillere som stresser over en overgang internt, men å gå til Premier League som 18-åring for et sted mellom en kvart og en milliard kroner er noe helt annet, sier Amankwah.

SPILTE MED NUSA: TV 2s fotballekspert har studert idrettspsykologi. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Overgangsjournalist Fabrizio Romano rapporte om en potensiell salgssum på om lag 340 millioner kroner.

– Er det noen som kan takle en sånn situasjon er det Antonio som er så balansert og rolig. Han har en urokkelig selvtillit som kommer godt med, sier Amankwah.

Larsen er glad for at overgangsvinduet nå er stengt og at fokuset kan rettes fullt på fotballen.

– Nå har det hele blitt en stor sak med skriverier rundt en medisinsk test, som kan være så mye for en ung spiller at det blir en reaksjon. Da er det å få ro og fred veldig bra, sier han.

– Da skjelver de i buksene

I høst slet Nusa med ryggen, som førte til at han måtte stå over Norges landslagssamling i november.

I helgens kamp mot Royal Charleroi kom Nusa inn som innbytter etter 79 min.

Oppgjøret før startet Nusa også på benken, men nordmannen scoret 3-0-målet. I gigantduellen mot Gent spilte driblefanten 69 minutter.

– Jeg håper at han finner ut av skadeutfordringene. Med en vårsesong med mye spilletid tror jeg Brentford kommer til å skjelve i buksene for om de fortsatt klarer å lande en avtale, sier Amankwah.



ROS: Antonio Nusa beskrives som en moden fotballspiller til tross for sin unge alder. Foto: Kurt Desplenter

Trener Larsen har ingen negative erfaringer med Nusas fysiske tilstand.

– Så lenge jeg har kjent Antonio har det aldri vært et problem med noen ting. Jeg har ikke nok grunnlag til å uttale meg om det som har skjedd nå, men når du skal skanne og lete på en hel kropp, finner man nok skavanker hos alle.

Spillerutvikleren beskriver Nusas utfordringer som normalt på den alderen.

– Slik er det ofte med unge spillere som blir utsatt for stor belastning med mye kamper. Da er det ofte at man må roe ned litt, sier Larsen og tilføyer:

– Han hadde en hverdag med kamper i serie, cup og A-landslaget. Når man er såpass ung er det ikke noe dramatikk i dette.



– Umulig å si

Det er ventet at interessen for lynvingen opptar i sommer.

– Hva håper du skjer?

– Det er umulig å si. Han har mange valg og markedsverdien kommer trolig til å bli høyere med mer spill utover våren og vinteren, svarer Larsen.

– At han treffer perfekt i skjæringspunktet på nivå og spilletid. Holder han seg skadefri vil interessen være massiv, spår Amankwah.