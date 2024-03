Reagerer på Ruud-utbrudd

Se Miami Open på TV 2 Play.

Det norske tennisesset var storfavoritt i duellen mot franske Luca Van Assche (19) i storturneringen Miami Open.

Ruud vant det første settet knepent i tiebreak.

25-åringen fikk en tung start på det andre. Da han lå under 0-3, kokte det over på sidelinjen.

– Det er en vits, sa han til dommeren i en utblåsning.

Ruud rettet ikke kritikken mot dommeren, men heller arrangøren i Miami. Mellom settene hadde han en pause for å bytte til tørre klær.

Snarøya-gutten klagde på at det kun var en plaststol i omkledningsrommet, og argumenterte for at det i det minste burde ligge noen håndklær eller stå noe kaldt vann til spillerne der.

– Det er ikke din feil, jeg sier bare hvor dårlig det er, sa han til dommeren – som lovet at han skulle ta det videre.

– Hver gang spillerne klager, skjer det ingenting, fortsatte Ruud irritert.

TV 2s kommentator lot seg ikke imponere av utbruddet.

– Å irritere seg over sånt, som dommeren ikke har noen ting med, er ikke positivt. Det er ikke et styrketegn. Jeg kan skjønne det, men å gjøre det på 0-3 i andre sett, vitner det om du er litt ute av balanse, sa Christer Francke.

– Han er ikke på et bra sted i huet akkurat nå, det er helt sikkert, fortsatte kommentatorkollega Sverre Krogh Sundbø, som konstaterte at Snarøya-gutten var «eitrende forbannet».

– Jeg kunne heller tenkt meg at han skrek litt, og ikke satte i gang en sånn lang diskusjon nesten med seg selv og til dommeren som ikke hadde noe med det å gjøre, sa Francke.

Ruud endte opp med å få juling i andre sett med 1-6.

I tredje sett tok han seg sammen. Ruud gjorde kort prosess, vant settet 6-1 og er klar for tredje runde i Miami. Der skal han møte Alejandro Davidovich Fokina.

– Det har vært mye regn, så det var fuktig i luften. Fysisk var det en litt tøff og krevende match, sier Ruud i et intervju med arrangøren.



Han lot seg imponere av sin franske motspiller.

– Serven overrasket meg. Han har alle slagene i boken, og kommer til å bli en farlig spiller i årene som kommer, advarer Ruud.

