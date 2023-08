Reagerer på overgangen: – Føles feil

– Det føles litt rart. Jeg synes det føles feil, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Torsdag kom meldingen om at Bayern hadde fått akseptert et bud i milliardstørrelsen.

Likevel var det ikke gitt at Kane selv kom til å dra. I natt kom imidlertid nyheten om at han hadde blitt enig med tyskerne om en fireårskontrakt.

Tidligere fredag rådet det fortsatt tvil om hvorvidt han ville få grønt lys at Tottenham for å reise til Tyskland for å gjennomføre den medisinske sjekken.

Det har han nå fått, skriver BBC fredag ettermiddag.

Tottenhams nye manager, Ange Postecoglou, bekrefter på en pressekonferanse at overgangen er nært forestående.

– Det gir oss klarhet, og med mindre noe uforutsett skjer, går vi videre, siteres han på av Football London.

Overgangen er imidlertid ikke bekreftet av noen av klubbene ennå.

– Jeg skjønner ham rent sportslig og logisk sett, at han vil vinne ting, dra til Bayern og spille for et veldig godt og dominerende lag. Han kan vinne ligaen, og kommer nok til å gjøre det. Og han får gode muligheter til å vinne Champions League, som han ikke ville hatt i Tottenham. Men det er en veldig rar dag, sier Stamsø-Møller.

– Det er litt som om Francesco Totti skulle dratt fra Roma, nesten. Bortsett fra at Kane mangler de titlene Totti fikk. Uansett er det samme følelse. Han er en skikkelig klubblegende, og det er sjelden vare nå for tiden. Spesielt for dem som ikke spiller for de aller, aller beste lagene, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Søndag ligaåpner Tottenham mot Brentford.

Stamsø-Møller stusser noe på timingen, all den tid Kane er blitt tett koblet til Bayern gjennom hele sommeren.

NY MANAGER: Ange Postecoglou er i ferd med å miste sin største stjerne rett før ligastarten. Foto: Yui Mok

– Det er veldig sent å slippe Kane, mener han.

– De har et ålreit lag, og det er helt åpenbart at de har penger nå. Men tenk for han nye manageren. Det hadde vært mer elegant om de hadde løst det tidligere enn den dagen Premier League starter. Det blir vanskelig for Tottenham nå, mener Stamsø-Møller.

Postecoglou tror ikke at en eventuell erstatter vil bli en nøyaktig lik spillertype som Kane.

– Vi har planlagt for dette en stund, for å være ærlig. Man trenger ikke et omfattende etterforskningsarbeid for å finne ut hva som ville skje. Det vi har gjort frem til nå, gjenspeiler det, sier Tottenham-manageren.

Han insinuerer at de liljehvite kommer til å forsterke troppen.