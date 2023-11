Reagerer på Klæbo-feide: – Laget synes ikke noe om det

Det er fortsatt ikke avklart hvordan en representasjonsavtale mellom Norges Skiforbund og Johannes Høsflot Klæbo vil se ut.

Forhandlingene mellom partene har nå pågått over flere måneder, uten at de har klart å komme til enighet.

Fra sidelinjen har både nåværende og gamle landslagskompiser fulgt situasjonen nøye. En av dem er Emil Iversen.

– Det er sikkert mange som lurer på mye og om man bare skulle ha lest i mediene ser det veldig rart ut. Det er jo en tap-tap-situasjon. Det er ingen som er tjent med at det har blitt sånn, sier Iversen til TV 2.



Lagkameratene reagerer

11. oktober kunne Team Klæbo fortelle at de fortsatt ikke hadde kommet til enighet med Skiforbundet, og at diskusjonen først og fremst dreier seg om at Klæbo ønsker åtte-ni fridager til, i bakkant av Tour de Ski.



Én måned senere er saken fortsatt ikke løst.

Det får Emil Iversen til å stusse.

– Det er sikkert mer inn i bildet, men han kjører jo litt sitt eget løp. Det har han gjort når han har vært på landslaget, han liker å gjøre ting på sin måte. Det er jo sikkert å ha den friheten som betyr mye for han. Ni dager høres litt … jeg tror kanskje at det er mer enn bare det, sier Iversen.

Trønderen tror at de fleste nå ønsker at denne visa skal nå sin ende.

– Det har tatt lang tid og løperne på laget synes ikke noe om det, så jeg håper og tror at det begynner å nærme seg. Det har kanskje tatt litt lengre tid enn alle hadde håpet.

Må kvalifisere seg

32-åringen står selv utenfor landslaget denne sesongen, men i motsetning til Klæbo hadde ikke Iversen noe valg.



I motsetning til Klæbo må Iversen også kvalifisere seg om han skal gå verdenscup denne sesongen.

– Johannes har jo friplass i verdenscupen og skal åpenbart gå alt som er. Jeg er ikke der, så det blir to veldig forskjellige ting. Men jeg håper at jeg etter hvert kan få diskutert en representasjonsavtale jeg også. Det håper jeg og det er målet, påpeker Iversen.

– Men det er jo nesten en fordel for deg om Klæbo ikke får landet en avtale?

– Da kommer jeg jo en plass høyere på lista til de fleste renn, men det er ingen av oss som tenker sånn. Om de beste ikke er på start, ødelegger det for produktet. Det vil jeg ikke i det hele tatt. Jeg har lyst å gå mot han og jeg trener for kanskje å gi ham kamp en dag. Jeg håper han går verdenscup, sier Iversen.

– Jeg var lei meg

Etter en sesong med svake prestasjoner ble trønderen i vår vraket fra landslaget.

Nå satser han på egen hånd gjennom «Team Ivers».

– Jeg var lei meg for at det måtte gå så langt at jeg ble så dårlig at jeg røk ut, for det er mye som skal til for å gjøre det, men når det først skjedde er jeg glad for at det ble som ble, sier Iversen.

For første gang på flere år har han i oppkjøringen til årets sesong fått kjenne på at kroppen endelig fungerer.

– I hele fjor vinter følte jeg at det var som å gå med en fjellsekk på ryggen. Det var liksom ingen dager der jeg følte meg normal. Da begynner man å tenke på om kroppen er ferdig, om det har blitt for hardt over for lang tid eller for tøffe intervaller. Det har jeg klart å legge bak meg nå, sier Iversen og fortsetter:

– Jeg er i fysisk godt slag, kroppen fungerer bra, det er artig å trene, jeg føler jeg får ut det jeg er god for. Jeg har matchet meg mot Didrik Tønseth og sprintgruppa, og jeg kan bevise at jeg er tilbake i godt, fysisk slag. Bare det er et stort steg på veien for min del. Det følelsen har jeg savnet veldig.