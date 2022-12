Reagerer på kappe-kritikken: – Det er smålig

– Det var en måte å forsøke å fortelle Messi at de er glade i ham, sier Abdirahman Diriye til TV 2.

Søndag så han Argentina bli verdensmestere på høydramatisk vis over Frankrike i det mange omtaler som tidenes VM-finale.

Før Lionel Messi løftet troféet sammen med resten av Argentina, ble han ikledd en «bisht» av den qatarske emiren Tamim bin Hamad Al Thani.

Flere reagerte sterkt.

Reaksjoner: – Et siste stykke sportsvask

– De klarte å søle til det øyeblikket med den dumme kappen til Messi, skrev NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith på Twitter.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp kommenterte i ettertid at han syntes det var ubehagelig:

– Jeg synes det ødelegger øyeblikket, ganske klart.

Flere internasjonale journalister var også klar på hva de mente, deriblant Independent-journalist Miguel Delaney.

– Det passer kanskje vertene, men uvanlig for en VM-finale, og kan rett og slett beskrives som et siste stykke sportsvask.

The Athletic-reporter James Pearce beskrev situasjonen som latterlig.

– Lengst ventetid på et troféløft noensinne, og de gjorde sitt beste for å ødelegge det. Hvorfor dekke til Messis skjorte med det? Latterlig, skrev Pearce.

– Smålig

Styrelederen i Islamsk Råd Norge ble oppgitt da han kom over kritikken.

– Jeg synes det er smålig at man skal fokusere på dette etter en så fantastisk finale med alt den inneholdt, fastslår han.

– Messi ble verdensmester i duellen mot Mbappé, som ser ut til å ta over etter ham. Hvorfor det ikke er det som blir fokus, forstår ikke jeg, sier Diriye, som videre forklarer at «bisht» er et tradisjonelt og kulturelt plagg som står høyt i arabiske land.

Plagget er også knyttet til kongelige, rikdom og seremonielle øyeblikk.

– I arabiske land blir Messi satt veldig høyt. Hører man på arabiske fotballkommentatorer, blir man nesten lei av hvor mye og ofte de trekker han fram. Det er hele tiden, sier Diriye.

Ikke sett på norsk TV

Han tror folk fra Midtøsten rister på hodet over den vestlige kritikken.

– Jeg vil tro de tenker det er smålig og hyklersk. Hadde man kledd noen i en nasjonal eller ikonisk drakt i Frankrike eller Norge, tror jeg ikke det hadde blitt så mye styr. Så kommer det lille her, og får omtrent all oppmerksomhet. Jeg tror mange tenker det samme som meg: At det absolutt ikke burde gjort det.

Diriye er ikke fornøyd med norske mediers dekning av mesterskapet.

– Jeg personlig har ikke sett på norsk TV. Verken TV 2 eller NRK. Rett og slett fordi det der ble alt annet enn fotball. Jeg har sett på andre utenlandske medier, der jeg synes dekningen har vært suveren.

– Et av de mest ikoniske øyeblikkene

I en debatt om Qatar-VMs ettermæle på TV 2 Nyheter tidligere mandag var TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg tydelig på hva bildene av Messi i den tradisjonelle kappen betydde for Qatar.

– Her får man et et av de mest ikoniske øyeblikkene i fotballhistorien. Lionel Messi vinner det etterlengtede troféet han mangler i samlingen. Han vinner i Qatar som PSG-spiller. De bildene av Messi som feirer det troféet har enorm verdi, og er noe veldig mange kommer til å huske, sa Finstad Berg.

Politisk rådgiver i Amnesty, Frank Conde Tangberg, uttalte til TV 2 i går at han mener Fifa og Qatar delvis har lykkes med sportsvasking.

– Hvorvidt sportsvaskingen har fungert, der må jeg nok gi et nyansert svar. Noen har nok fått et særdeles dårlig inntrykk av særlig myndighetene i Qatar, på grunn av menneskerettighetsbruddene som har funnet sted. Andre vil sitte igjen med bildet av en utrolig finalekamp, med Messi som løfter gullet og tangerer Pele i antall VM-mål, sa Tangberg.