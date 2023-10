Reagerer på Jakob-pris: – Hva må han gjøre?

Lørdag ble løperfenomenet fra Sandnes utropt til årets mannlige utøver i Europa under Det europeiske friidrettsforbundets galla i Litauen.

Denne gangen vant han alene, etter å ha delt prisen med svensk-amerikanske Armand «Mondo» Duplantis i fjor.

SVT-ekspert Alhaji Jeng – som for øvrig har en fortid som stavhopper – mener at Duplantis hadde fortjent mer.

– De har gjort gode prestasjoner begge to, men hva mer må gutten gjøre, spør Jeng hos kanalen.

Duplantis gjør rent bord i stavhoppernes verden.

Denne sesongen var intet unntak. Han tok VM-gullet i Budapest, før han forbedret sin egen verdensrekord til fenomenale 6,23 under Diamond League-avslutningen i Eugene.

Jakob Ingebrigtsen har også hatt en supersesong. Han har tatt eller forbedret europarekorden på 1500m, en engelsk mil og 3000m.

I tillegg satte han verdensrekord de noe utradisjonelle distansene to engelske mil og 2000m, som ikke er på mesterskapsprogrammet.

I VM slet han med sykdom, og ble spurtslått i kampen om gullet på 1500m. Så fulgte han opp med gull på 5000m.

Men Jeng er klar i sin tale.

– Det er én ting om Jakob hadde tatt verdensrekorden på 1500m. Jeg vet ikke hvordan de tenker, om flere trenger å være med og vinne, men Duplantis skulle ha fått den, sier han.

SUVEREN: Armand «Mondo» Duplantis vinner det som er å være i stavhopp. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Anders Huun Monsen, som står bak friidrettsbloggen Friidrett1, poengterer at det finnes gode argumenter for begges kandidatur.

– I fjor delte de den, og jeg tenkte at kanskje noe lignende kom til å skje i år. Begge fortjener egentlig å vinne den, for de har hatt vanvittige sesonger, sier han, og utdyper:

– Det er vanskelig å være god i flere øvelser for en stavhopper. Jakob viser på 1500- og 5000m at at han er verdens beste på de to distansene, og medalje på begge to er ganske unikt. Det er ikke mange som klarer det. Jeg forstår godt at de valgte Jakob, men skjønner også at svenskene mener at Duplantis burde ha fått den.