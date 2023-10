Reagerer på dommer fra Nord-Norge: – Arrogant

Bodø/Glimt-Lillestrøm 3-1

Det oppstod forvirring i Lillestrøm-leiren like før Bodø/Glimt satte inn 2-0.

Bortelaget forsøkte å gjøre et bytte mens en spiller stod klar til å ta et innkast.

Slik gikk det imidlertid ikke, og sekunder senere satt ballen i mål.

Lillestrøms vikartrener Eirik Bakke reagerer kraftig på situasjonen etter kampen.

– Jeg vet ikke hva reglene er. Det er en fra Nord-Norge som er fjerdedommer, innleder Bakke.

– Vi har gitt beskjed i to minutter om at vi skal bytte. Mathis Bolly står i to minutter. Jeg spør dommeren underveis, men han sier at han ikke får beskjeden fra fjerdedommer. Så står alle gutta og venter på sidelinjen, sier sogningen oppgitt og ler.

Bakke reagerer også på en annen situasjon, der Lillestrøm-spillere lå nede med hodeskade.

– Herregud

Han fortsetter med en kraftig tirade.

– Folk må faktisk stille opp med bedre enn det her. Det er to kamper i Eliteserien i dag. Da kan de få opp en dommer fra OBOS-ligaen eller noe. For han dommeren som var her … for det første pratet han nordlending, og det gikk ikke an å prate med ham eller å ha diskusjoner med ham.

– Og da går det utover hoveddommeren. Det er han som ser ut som en … så det er én ting. De små detaljene, Glimt vinner fortjent til slutt, men sånne ting irriterer meg.

– At han er nordlending, er det en utfordring på en måte?

– Herregud, han kan ikke være så arrogant når han står der. Han må lære seg å prate med oss trenere. Vi er høyt oppe og lavt nede hele tiden. Når jeg står og gir beskjed om at at vi har lyst til å bytte, og vi har innkast, og så får ikke dommeren «call» på ham og så fortsetter de bare … det er totalt uakseptabelt. Men sånn er det, de beste lagene får de beste ting. Sånn er det her oppe, sier Bakke.

Dommeren svarer

Hoveddommer Kai Erik Steen forklarer hva som skjedde da Lillestrøm ikke fikk byttet.

– Jeg ser jo at det står noen på Lillestrøm-benken og signaliserer bytte. Jeg har ikke fått noe signal fra fjerdedommeren. Jeg spør om det er klargjort for bytte, om han har fått lapp og alt er klart. Men jeg får til svar at vi egentlig bare skal kjøre på, forteller Steen.

Hoveddommeren forklarer:

– For han har ikke fått det han trenger for å gjennomføre byttet. Og når vi gjennomfører et bytte, vet benkene og alt at de må gi en lapp, hvor det står hvem som skal inn og hvem som skal ut. Det skal sjekkes opp mot kamprapporten, at numrene og dette stemmer. Så skal spilleren sjekkes og så skal byttet gjennomføres.

Steen innrømmer samtidig at dommerteamet nok «kunne løst situasjonen mer smidig», og at de kunne ha klart å gjennomføre byttet der og da.

Han erkjenner også at de oppfattet hodeskaden for sent i den andre situasjonen Bakke siktet til.



Men han reagerer på Lillestrøm-trenerens utspill om hvor fjerdedommeren kommer fra.

– Det er helt uvesentlig. De aller fleste fjerdedommerne i Eliteserien i dag er relativt lokale, og det har de vært i mange år og kommer sikkert til å være i mange år. Det er veldig irrelevant og har lite betydning for de tingene som skjedde i dag, sier bergenseren.

– Kan det være problematisk?

– Nei, det tror jeg ikke. Det har ikke vært et tema tidligere og det tror jeg ikke er noen noen stor problematikk.

Steen fnyser også av utsagnene som går på nivået.

– Nei, det blir igjen feil fokus. Fjerdedommeren er en solid fjerdedommer med masse rutine. Jeg legger ikke så mye vekt på hva Eirik måtte mene om det.