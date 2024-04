Reagerer på bildene: – Klinkende klart rødt kort

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å henge ut Magni, men jeg synes det var litt for mye friskøyting, sier langrennsløper Astrid Øyre Slind til TV 2.



Hun kom i mål til andreplass, drøyt minuttet bak Smedås. I etterkant fikk hun se video av Smedås som skøyter i klassiskrennet med 1,8 kilometer til mål.

Øyre Slind la selv ut video av situasjonen på Strava.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

REAGERER: Astrid Øyre Slind ble nummer to i Summit 2 Senja. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hun mener at Smedås' konkurrenter havner i et dilemma. Ved å si ifra om det de mener er galt, frykter Øyre Slind å fremstå som en dårlig taper.



– Dette er egentlig lurt å ta opp, så det ikke skjer igjen, sier 36-åringen.

– Jeg gjorde en feil

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad reagerer også.

– Det er ingenting annet å si enn at det er et klinkende klart rødt kort, sier Skinstad.

– Jeg tror på ingen måte at Magni gjør det med vilje. Jeg tror at hun glemmer seg når hun er sliten og stresset i en avgjørende periode av rennet. Hun må dessverre få rødt kort for det der, sier TV 2s ekspert.

VANT I NORD: Magni Smedås tok seieren foran Astrid Øyre Slind i Summit 2 Senja søndag. I etterkant fikk hun en skriftlig advarsel for det som skjedde på vei inn til mål. Foto: Geir Olsen / NTB

Smedås forteller at hun har lagt seg flat etter hendelsen.

– Jeg gjorde en feil, juryen har sett på videoen og besluttet at det ikke hadde noen innvirkning på resultatet, og gitt meg gult kort, skriver Smedås til TV 2.

– Jeg tar det kortet. Utover det har jeg ingen videre kommentarer, skriver hun.

– En liten forglemmelse

KLAR TALE: TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Teknisk delegat under Summit 2 Senja, Fridtjof Rannem, bekrefter at de så på situasjonen etter målgang.

– Det var noen som sa ifra til juryen, som så på det om igjen. Det ble vurdert til å være en skriftlig advarsel, sier Rannem til TV 2.



– Magni Smedås var i TV-ruten en stund før situasjonen, og det var ikke noe ureglementert med det. Det var ikke satt spor der det ble skøytet, for det var nedover og kurvete. Du kan ta retningsendrende tak, men det kom friskøyting. Vi vurderte det som iver og en liten forglemmelse. Da vurderte vi det som riktig å gi skriftlig advarsel der, forklarer Rannem.

– Hadde det vært sporsetting, hadde det vært en åpenbar disk. Det var det eneste ureglementerte fra Magni i hele løpet, legger han til.

– Hva med de som mener at det burde gitt rødt kort?



– Hvis du tar det ut av kontekst og ser kun på det som skjer akkurat der, er jeg helt enig i at det er en disk, men du må se hvordan løypesettingen er og hvordan hun oppførte seg tidligere. Det er med å påvirke, svarer Rannem.

– Bør være tydelige regler

Astrid Øyre Slind mener at noe må gjøres for å få luket bort skøytingen.

– Det er nok for lite strengt. Det bør bli tatt med en gang. Hvis det ikke gjøres noe, tøyes strikken mer og mer. Hvis vi skal ha respekt for klassiskrenn, bør det være tydelige regler. Da bør det være uavhengig om det er nummer én eller fire, sier 36-åringen.

– Jeg har skøytet selv når jeg har mistet hodet, så dette går ikke på Magni. Jeg synes bare at det skal være «fair», fortsetter Øyre Slind.



Hun mener juryen må være aktiv og ta dem som skøyter.

– Da blir løperne mer forsiktige. Hvis det ikke blir tatt tak i, vil det utvikle seg til å bli mer og mer skøyting, mener Øyre Slind.



TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad stemmer i.

– Det handler ikke om Magni spesielt, men vi må snakke om det som har sklidd helt ut. Det har blitt veldig mye skøyting på mange løpere i Ski Classics. Det slås på lang nær hardt nok ned på, sier Skinstad.