Reagerer på beskyldningene: – Håper ikke det er sant

Tiril Eckhoff (33) synes det er trist at den tidligere konkurrenten beskyldes for kredittsvindel.

Onsdag kom nyheten om at den franske verdenscupvinneren i skiskyting Julia Simon (26), skal være beskyldt for kredittsvindel mot blant annet sin egen lagvenninne Justine Braisaz-Bouchet (27).

Det hevder den franske storavisen L'Equipe.

Også avisen RMC Sport bekrefter de samme opplysningene.

Tidligere skiskytter Tiril Eckhoff synes saken er særdeles spesiell og vond i og med at de er lagvenninner.

– Jeg tenker det er en veldig spesiell sak og det må skape en veldig spesiell stemning innad i laget, sier Eckhoff.

Svindelen skal angivelig ha skjedd mens utøverne var på Blinkfestivalen i Norge, i august i fjor.

BESKYLDES: Den franske skiskytteren Julia Simon skal være beskyldt for å ha svindlet sin egen lagvenninne Justine Braisaz-Bouchet. Foto: Joel Saget

– Veldig spesielt

Anklagene skal gå ut på at Simon skal ha brukt kredittkortet til Braisaz-Bouchet for å kjøpe ting på nett til en verdi mellom ett og to tusen Euro.

Dette tilsvarer rundt 11.000 og 23.000 kroner, med dagens kurs.

– At du låner et bankkort eller ett kredittkort, det skjer i ett lag, men at du misbruker det, det synes jeg er veldig spesielt, understreker den tidligere skiskytteren.

33-åringen tror en slik situasjon er med på å skape en spesiell stemning innad i laget og synes det er trist for alle i laget og begge partene.

– Det er en ganske heftig konflikt og en mistillit mellom to individer. Det skaper nok ikke noe god stemning i laget.

– Vi vet ikke hva som har skjedd og for meg virker det veldig snodig, legger Eckhoff til.

LAGVENNINNER Justine Braisaz-Bouchet og Julia Simon etter verdenscuprenn i januar i fjor. Foto: Matthias Schrader

Fake news

Lagvenninnen Braisaz-Bouchet skal ha ønsket å ordne opp internt med forbundet, men endte med å klage da ting ikke gikk fremover.



– Jeg føler på en måte at dette må være fake news, det må jeg bare si. Jeg håper ikke det er sant.

– Jeg kjenner begge to, og jeg ser ikke for meg at dette har skjedd med vilje, men det blir ganske dramatisk når dette havner i mediene og det blir offentlig. Det er skikkelig vondt å se. Det er veldig spesielt at det har kommet ut i media.

Ifølge avisen Le Dauphiné skal det franske skiskytter forbundet ha uttalt at de ikke har noen virkemidler til å finne ut av hva som er sant i saken og at de ikke har noen rettslig myndighet til å etterforske saken.

– Julia Simons posisjon er klar: Hun bestrider anklagene, sier advokaten hennes Jean-Michel Reynaud, ifølge L'Équipe.



Det franske landslaget er på treningsleir i Prémanon uten Simon til stedet.

Begrunnelsen skal være at hun er fraværende av «personlige årsaker».