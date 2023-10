Reagerer mot eks-treneren: – Skulle holdt seg for god for den kommentaren

Norsk fotball på kvinnesiden har denne høsten tatt et stort og viktig steg, da Brann vant sine playoff-kamper og kvalifiserte seg for gruppespillet i Champions League for første gang.

Samtidig røk flere store europeiske giganter ut av turneringen på samme stadie, blant andre Wolfsburg og Manchester United som tapte for de franske klubbene Paris FC og Paris Saint-Germain.

I etterkant skapte Manchester United-trener Marc Skinner overskrifter i engelske medier med følgende uttalelse:

«Vi vil ha de beste lagene i Champions League. Ikke bare en spredning av noen gjennomsnittlige lag».

Enkelte mente United-sjefen var lite respektfull overfor de lagene som faktisk klarte å kvalifisere seg, og Skinner måtte senere beklage og forklare seg med at han mente at turneringen burde hatt flere lag slik at de nest beste klubbene fra de beste nasjonene var mer sikre med tanke på deltakelse.

Tidligere Manchester United-spiller Maria Thorisdottir velger å konsentrere seg om at Brann og andre mindre klubber har fått muligheten til å kvalifisere seg, og legger ikke for mye i eks-sjefens uttalelse.

– Han har jo mange uttalelser han, men de som har vært i Champions League i alle år vet jo at det er sånn det er. Jeg synes de som har klart å kvalifisere seg har fortjent det. Blant annet Brann, så det er kult. Det er veldig bra, og viktig for norsk fotball at et norsk lag er med i Champions League. Det blir spennende å følge, sier midtstopperen.

Eks-United-spiller: – Mye aggresjon

Både Thorisdottir (til Brighton) og Vilde Bøe Risa forlot United i sommer, og også nåværende Atlético Madrid-spiller Bøe Risa har bitt seg merke i eks-sjefens uttalelse.

– Han skulle kanskje holdt seg for god for akkurat den kommentaren. Det var nok mye aggresjon og følelser rett etter kampslutt der med et annullert mål, som skulle vært mål, sier midtbanespilleren.

SKUFFET OVER DØMMINGEN: Manchester United-sjef Marc Skinner hadde mye å ta opp med dommerne etter exiten på Parc des Princes i Paris. Foto: David Davies/PA Photos

United ble offer for et PSG-lag som ble nummer to i fransk toppdivisjon i fjor, mens forrige sesongs semifinalist Arsenal røk på et enda tidligere stadium i kvalifiseringen mot fjorårets franske treer, Paris FC. Paris FC slo deretter ut Wolfsburg i den avgjørende playoffen.

– Jeg forstår hovedbudskapet hans, med at en del topplag må ut i en runde. Både Arsenal og Wolfsburg ryker jo mot Paris, men du ser at Paris leverer godt. Brann er i Champions League, og ikke Manchester United. Det er sånn det er, men jeg forstår nok litt hva han mener med det.

– Det må vel være litt bittert for ham når assistenten reiser til Norge og kvalifiserer seg og han ikke får være med selv?

– Ja, jeg tror den svir litt godt, ler Bøe Risa.

Landslagskaptein Maren Mjelde har selv vært del av Champions League-sirkuset med Chelsea i flere sesonger på rad. Som mestere er de direkte kvalifisert, og kan dermed forsøke å ta seg til nye finaler og semifinaler denne sesongen.

– Alle ser vel selvfølgelig helst at toppklubbene er med, men de toppklubbene klarte ikke å kvalifisere seg. Det skjer noe ute i Europa med en del land og en del klubber som gjør det bedre enn forventet. Det er ikke mange som hadde sett for seg at Paris FC skulle slå ut både Wolfsburg og Arsenal, men de fortjener å være der av en grunn. De er ett av topplagene i Frankrike. Er det ikke det som er litt artig med hele Champions League, da? spør landslagskapteinen retorisk.

Norsk United-spiller: – På vår kappe

I den norske troppen som tapte 1-2 mot Frankrike på Ullevaal fredag og skal revansjere det mot samme nasjon i Reims tirsdag, er også Manchester United-spiller Lisa Fjeldstad Naalsund. Hun var selvsagt skuffet da det ikke ble Champions League-spill.

– Vi hadde veldig troen og hadde veldig lyst til å komme til Champions League. Det var litt kjipt at vi møtte et bra lag og ikke helt levde opp til det vi hadde håpet på, sier Naalsund.

SCORET, MEN DET HOLDT IKKE: Lisa Naalund jubler for sin scoring mot PSG i Paris. Foto: David Davies/PA

Den bergenske midtbanespilleren startet begge kampene i playoffen mot PSG, og scoret Uniteds mål i returkampen der 1-3-tap sendte de røde djevlene ut av det gjeve CL-selskapet.

– Vi hadde uansett måttet møte gode lag etter hvert, så det er på vår kappe at vi ikke kom oss videre. Men selvfølgelig så er det jo et litt rart system når vi blir seedet på den måten der. Men det er vårt ansvar til syvende og sist, sier den tidligere Brann-spilleren.

Også Brighton-stopper Guro Bergsvand har forståelse for United-sjefens synspunkt, og mener det er synd for turneringen.

– Det skal sies at jeg ikke har fått med meg alt som har vært skrevet, men jeg skjønner jo hva han mener. Du vil selvfølgelig ha noen underdogs med i et gruppespill, og så var det kanskje litt flere i år. Og litt flere store lag som er ute. Det er jo synd for konkurransen sin del. Men for Brann sin del så er det gaver, sier eks-Brann-stopperen.

