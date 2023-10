Reagerer: – Gikk rundt i byen som levende skyteskiver

SJOKK: Svenske supportere var på arenaen da de fikk nyheten om at to supportere var drept, mens én var skadet etter å ha blitt skutt i Brussel. Foto: Geert Vanden Wijngaert

Den svenske sportskommentatoren Olof Lundh stiller spørsmål ved svenske myndigheter etter at to supportere ble drept mandag kveld.

Fotball-Europa er i sjokk etter at to svenske supportere ble drept og én ble skadet etter et terrorangrep i Brussel.

Hendelsen skjedde omkring to timer før Sveriges EM-kvalikkamp mot Belgia mandag kveld.



Den antatte gjerningsmannen ble tirsdag morgen skutt og drept av belgisk politi.

Sportskommentator i Fotbollskanalen og TV4, Olof Lundh, var til stede på King Baudouin stadion i Brussel.

Han ble oppmerksom på angrepet da hans to barn begynte å sende ham meldinger omkring 15 minutter før kampstart.

– Begge barna mine tok kontakt og lurte på hvordan det gikk med meg. De fortalte meg at det hadde skjedd noe i Brussel og sønnen min sendte meg poster fra sosiale medier. Det fantes jo allerede bilder fra attentatet, sier Olof Lundh til TV 2.

VAR PÅ KAMPEN: Sportskommentator i Fotbollskanalen og TV4 var på jobb i Brussel for å følge Sveriges landslag. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Reagerer: – Vi har pisket opp stemningen rundt Sverige

I en video på den antatte gjerningsmannens Facebook-profil forteller han at han har drept tre svensker og at han er medlem av IS.

Brussel ble i 2016 utpekt som et arnested for radikalisering og ekstremisme i Europa.

Spesielt den lille bydelen Molenbeek ble omtalt som terrorens vugge i Belgia, etter at flere terrorangrep kunne spores tilbake dit.

Sverige hevet trusselnivået for terror i august til nest høyeste nivå etter blant annet flere koranbrenninger.

Derfor reagerer Olof Lundh på at supporterne ikke fikk noen som helst råd eller anbefalinger da de dro til Brussel for å støtte landslaget sitt.

– Vi svensker må også tenke på at det har veldig mange trusler mot svensker etter koranbrenninger og at det har vært en diskusjon i den muslimske verden om at svenske myndigheter tar muslimske barn, sier han, og fortsetter:

– Vi har pisket opp en stemning rundt Sverige, at man da ikke tenker etter eller sier noe til supporterne som reiser til Brussel i landslagsdrakter …

Lundh mener at her ble det ikke gjort en god nok jobb i forkant.

– Brussel er en kjent by for radikalisering og islamister. I etterkant fremstår det litt naivt at man ikke i det hele tatt tenkte på det. For nå gikk de svenske supporterne rundt i byen som levende skyteskiver, sier Lundh.

Sikkerhetssjefen måtte svare for seg: – Vi er mål

Det svenske fotballforbundets sikkerhetssjef, Martin Fredman, ble tirsdag utfordret på dette av svensk presse.

Han sier at de før landskampen undersøkte om de skulle fraråde å bruke de svenske fargene i Brussel. De fikk imidlertid ingen indikasjoner på at det ville være nødvendig.

– Det er vanskelig å tenke på det i etterkant, men vi føler oss fortsatt trygge i den prosessen, sier Fredman ifølge Expressen.

Det endte dermed med at det ikke ble gitt noen anbefalinger. Nå blir det endring ifølge sikkerhetssjefen.

– Det er definitivt slik at en gjerningsmann siktet seg ut svenske statsborgere og fant dem fordi minst én av dem hadde på seg en gul trøye. Det vil være kritikkverdig å ikke gå ut med den anbefalingen når vi er ute på tur.

– Dette er en ny situasjon for oss svensker. Vi er mål, pekt ut, det var vi definitivt i går, sier Martin Fredman.

GA INFORMASJON: Sikkerhetssjef i Sveriges Fotballforbund, Martin Fredman, var tilstede på arenaen. Her gir han supportere informasjon etter at kampen ble avbrutt. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

En av de drepte hadde på seg en gul landslagstrøye, ifølge belgiske medier.

– Svensker skal alltid stolt kunne gå rundt med det svenske flagget eller den blågule drakten på seg, alt annet er utenkbart. Det er vår måte å leve på – å være stolt over vårt land og vår frihet. Vi skal ikke måtte gjemme oss bak de som truer de frihetene, sier Sverige statsminister Ulf Kristersson under en pressekonferanse tirsdag.

Måtte vente på arenaen i timevis



Lundh forteller videre at Det belgiske fotballforbundet og Uefa var klar over hendelsen som hadde skjedd før kampen gikk i gang, men at Sverige ikke ble varslet.

Lagene kom aldri ut igjen på banen etter pausen. Det svenske landslaget ville ikke fullføre kampen etter den tragiske terroren som kostet to av supporterne deres livet.

– Forhåpentligvis blir kampen aldri ferdigspilt, den er jo helt betydningsløs. Belgia er klar for EM, mens Sverige er slått ut, sier Lundh.

TRAUMATISK: Tre svenske supportere holder rundt hverandre på tribunen. Foto: JOHN THYS

For de svenske på arenaen ble det mange timer preget av usikkerhet og venting.

– Jeg tror vi svenske journalister fikk reise hjem i 01.30-02.00-tiden. Vi ble eskortert av tungt bevæpnede politistyrker, som fulgte oss inn på hotellene vi bodde på, sier sportskommentatoren.

Like etterpå dro det svenske landslaget til flyplassen og reiste hjem til Sverige. Planen var egentlig å tilbringe natten i Brussel, men hendelsen fikk dem til å reise raskest mulig hjem.

– Jeg tror faktisk de siste supporterne ikke fikk forlatt arenaen før klokken 04.00 i natt. De fikk også politieskorte til hotellene sine av belgisk politi, sier Lundh.

VENTETID: Svenskene måtte vente i mange timer. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Lundh reagerte på sikkerhetssjekken på arenaen allerede før han fikk vite om terroren.

– Hva synes du om myndighetenes håndtering?

– Jeg kan ikke klandre dem. Det er umulig å vite om det er én eller flere gjerningsmenn. Jeg er bare takknemlig for at ingen kom til arenaen, det var veldig dårlig sikkerhetssjekk når man ankom arenaen, det må jeg si. Jeg reagerte på det selv da jeg gikk inn og ingen vesker ble sjekket, sier Olof Lundh til TV 2.