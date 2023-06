Reagerer: – Fælt å se på

ET PROBLEM: Mener ekspertene om situasjonen til Leo Østigård. Foto: Daniel Saanum Lauten / TV 2

– Det er helt unødvendig. Historien gjentar seg, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Kampen mot Kypros skapte mer hodebry for landslagssjef Ståle Solbakken.

– Vi må bli bedre i det defensive. Det er ikke bra når du slipper inn tre mål på tre sjanser, sier Solbakken til TV 2.

– Fælt å se på

Norge har sluppet inn flere mål enn de har scoret så langt i EM-kvaliken, med sju mot fem scorede mål. Det er niende kamp på rad at Norge slipper inn mål.

– Det rakner, og det er åpent som en låvedør i det norske forsvaret. Vi får den avsluttningen vi for alt i verden ville unngå. Vi holder aldri nullen lenger, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.



På motsatt banehalvdel brant de norske angrepspillerne gigantiske sjanser.

– Vi er nødt til å snu det og få bedre uttelling. Det er marginer, og det skal vi gjøre noe med, sier Alexander Sørloth til TV 2.

TV 2 snakket med den forrige landslagskapteinen før kampen om Norges problemer.

– Jeg vet ikke om det er lov å si det, men det er litt sånn typisk norsk. Det har vært sånn i mange år, vi har ikke vært gode nok i de avgjørende situasjonene, sier Stefan Johansen.

Norge hadde 17 forsøk på mål mot Kypros, men klarte bare å omsette tre av dem. Bortelaget på sin side klarte å få seg et mål på det lille de hadde.

– Det var litt fælt å se på det målet faktisk, for vi hadde ikke trengt det, er dommen fra tidligere landslagsspiller Henning Berg.

Tyngre sommer for Solbakken

Langli skrur på varsellampene da han begynner å snakke om Norges bakre rekke.

– Vi har et problem på stopperplass og keeperplass. Ikke at de er dårlige fotballspillere, men de har en dårlig kamphverdag.



DUO: Stefan Strandberg og Leo Østigård er blitt Norges faste stopperpar. Foto: Daniel Saanum Lauten / TV 2

Solbakken er fullstendig klar over problemet Langli påpeker.

– Vi trenger større konkurranse på flere posisjoner, blant annet i det bakre ledd. Ørjan (Nyland) er vår beste keeper, punktum finale, men han må spille. Han tar kanskje det målet til Georgia hvis han står jevnlig og har bedre rytme.

Landslagssjefen flytter etter hvert fokus over på sin midtstopper Leo Østigård.

– Leo er fremtiden og en midtstopper som kan få et internasjonalt snitt, men det nytter ikke å spille 10-15 prosent av kampene (i Napoli). Det er for dårlig konkurranse, og etterveksten er for dårlig.

– Jeg har alltid sagt at jeg er glad i å spille kamper. Det har jo vært en skuffelse år, kan man si, sier Østigård til TV 2.

Når landslagssjefen nå tar sommerferie, ser han på det som galskap at Norge bare står med fire poeng.

– Når jeg ser hvordan kampene har vært og du står med fire fattige poeng ... Sommeren blir litt tyngre enn planlagt. Skottland-kampen rir meg som en mare, sier Solbakken.