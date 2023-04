Reagerer etter trippelsparking: – Veldig rart

Den tidligere svenske toppklubben Helsinborgs står med tre av tre mulige tap etter nedrykket til Superettan.

Etter 0-1 mot Västerås lørdag bestemte styret seg for å kvitte seg med trenerduoen Alvaro Santos og Mattias Lindström.

I tillegg måtte sportssjef Andreas Granqvist, som står med 88 landskamper for Sverige, ut dørene.

Norske Thomas Rogne spiller midtstopper og er kaptein for Skåne-klubben. Han er ikke enig i avgjørelsen.

– Alt er veldig rart og det er en merkelig stemning. Jeg har vært med på dette mange ganger, men dette var litt ekstra fordi jeg følte at jeg har hatt et veldig sterkt forhold til alle tre, sier Rogne til Expressen.



MISFORNØYD: Helsingborgs-kaptein Thomas Rogne ønsket at trenerduoen og sportssjefen skulle bli værende. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

32-åringen er tydelig på at trioen var ønsket med videre fra hans side.

– Absolutt. Det er alltid slik i et lag at noen er fornøyde, noen er misfornøyde og noen er midt i mellom, men det var ikke snakk om i garderoben at vi ikke ville beholde dem, vi har trodd på dette hele veien, sier han.



Rogne meldte overgang til Helsingborgs 1. juli i fjor, etter å ha blitt overbevist av klubblegenden Granqvist. De to rakk å knytte en god relasjon.

– At Andreas ikke får fortsette synes jeg er veldig, veldig synd. Som sportssjef synes jeg han har satt sammen et veldig bra lag. Jeg tror ikke mange andre hadde lyktes med å løse dette. Jeg vet at jeg ikke hadde vært her hvis det ikke var for ham, sier Rogne.

MÅTTE GÅ: Sportssjef Andreas Granqvist. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Rogne kommer fra Bærum og startet proffkarrieren i Stabæk. Han har blant annet spilt i Celtic, Wigan, IFK Göteborg og Lech Poznan.

Forsvarsspilleren giftet seg med Lyon-stjernen Ada Hegerberg i 2019. Selve seremonien kom tre år senere i Italia, i juni i fjor.

– Det er spesielt å gifte seg med den man er mest glad i. Det var et fantastisk øyeblikk, sa Hegerberg til VG.