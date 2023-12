Reagerer: – Det er noe galt med våpenet

Elvira Öberg ble for sterk og svensken vant rennet. Lena Häcki-Gross ble nummer to foran Ingrid Landmark Tandrevold.

– Jeg har ikke bommet på stående hele helgen, sier Tandrevold fornøyd.

Hun virket å trøble noe med skytingen på standplass og brukte lengre tid enn Öberg.

– Det er noe galt med våpenet, sa kommentator Marius Skjelbæk.

Etter rennet forklarte Tandrevold overfor TV 2:

– Jeg mistet et magasin på siste stående som jeg virkelig irriterer meg over. Samtidig tror jeg at jeg hadde mitt «peak» roligste øyeblikk i livet, fordi jeg klarte å beholde roen. Det har aldri skjedd i verdenshistorien og er noe jeg er veldig fornøyd med.

PALLEN: Lena Haecki-Gross, Elvira Öberg og Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: JOE KLAMAR

Etter fredagens sprint-triumf startet Ingrid Landmark Tandrevold først ut på lørdagens jaktstart i Hochfilzen.



Ledelsen klarte hun ikke å holde på lenge, etter én bom på første skyting. Lena Haecki-Gross og Lisa Vittozzi gikk forbi.

På den påfølgende ble det fullt hus. Det samme ble det på tredje skyting og Tandrevold og Elvira Öberg gikk først i tet.

– Det var noe annet enn vi har sett tidligere, sa TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen om Tandrevolds stående skyting.

Ladeproblemene til Tandrevold gjorde at Öberg kunne gå alene i mål. Fossum-utøveren ble også slått av Häcki-Gross på oppløpet.

De to endte 11,2 og 13,9 sekunder bak den svenske vinneren.



– Denne helgen er der jeg vil være. Forhåpentligvis har det løsnet nå, sier Elvira Öberg til TV 2.



Med tredjeplassen overtok Tandrevold ledelsen i verdenscupen med 20 poeng til franske Lou Jeanmonnot.



Nest beste norske ble Karoline Knotten som nummer sju.

– Jeg skal ikke klage på en syvendeplass. Jeg er veldig fornøyd, sier Knotten.