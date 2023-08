RBK videre etter ellevilt drama

VIDERE: Seieren satt langt inne for trønderne, men Svein Maalens menn er videre etter 3-2-seier. Foto: Beate Oma Dahle

Rosenborg-Crusaders (3–2) (3-2 etter e.e.o.)

– Det er eufori. Jeg ser ikke at ballen går inn ettersom jeg ligger på bakken. Men jeg hører lyden, og da er det verdens beste følelse. sier matchvinner Leo Cornic til TV 2 etter kampen.



Rosenborg er videre i Conference League-kvaliken etter å ha slått Crusaders 3–2. Hjemmelaget trengte ekstraomganger for å slå det nordirske laget.



– Det var ikke vakkert, det RBK leverte i kveld, men det viktigste var å komme seg videre – og det klarte de, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Rosenborg-trener Svein Maalen var naturligvis fornøyd med å gå videre, men mener laget burde avgjort kampen tidligere.

– Det er veldig godt å dra den hjem til slutt. Jeg er veldig fornøyd med laget som kriger. Vi burde avgjort denne kampen tidligere. Vi blåser ballen rett over på åpent mål flere ganger, føler jeg hvert fall, sier han etter kampen.

Slik var kampen

Med 2–2 fra det første oppgjøret i Nord-Irland, så måtte Rosenborg vinne på eget gress for å ta seg videre i Conference League-kvaliken.



Svein Maalens menn tok styring fra start, og fikk scoringen sin etter trettitre minutter.

En lekker gjennombruddspasning fra stortalentet Sverre Nypan fant Jayden Nelson, som trillet ballen kontrollert i hjørnet.

Men det semiprofesjonelle laget slo tilbake rett før pause. Philip Lowry (34) fikk en enkel jobb med å pirke ballen inn fra tre meter etter svakt forsvarsspill fra hjemmelaget.

SCORET IGJEN: Philip Lowry (34) leverte varene for Crusaders, men RBK ble for sterke. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Lagene var dermed like langt etter pause – en skuffende omgang for Svein Maalens menn, med andre ord.



Ti minutter ut i første omgang oppsto det en kontroversiell hendelse. Bortelagets Lecky gikk inn med hodet i ansiktet til Pereira, men spissen fikk kun det gule.

RBK skapte mange store sjanser, men Crusaders-keeper Johathan Tuffey (36) vartet opp med flere gode redninger.

På overtid i andre omgang måtte Ole Sæter ut med skade for vertene. 27-åringen holdt seg til baksiden av låret.

SKADET: Rosenborgs Ole Sæter måtte ut med skade. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hjemmelaget presset på for scoring, men klarte ikke å omsette sjansene i ordinær tid. Dermed var det duket for ekstraomganger på Lerkendal.

Der sto innbytter Ísak Snær Thorvaldsson frem, og kriget inn 2-1-ledelse. Han ble truffet av keeper, og måtte ut etter smellen.



STYGG SMELL: Ísak Snær Thorvaldsson scoret, men måtte ut etter kollisjonen med keeper. Foto: Beate Oma Dahle

Thorvaldsson brakk nesen i situasjonen, opplyser Rosenborgs på X.



BLODIG: Thorvaldsson etter kampen. Foto: Beate Oma Dahle

To minutter senere slo imidlertid bortelaget tilbake: Paul Heatley utlignet til 2-2, i det som utviklet seg til en ordentlig berg og dalbane-kamp.

Samme mann fikk sitt andre gule etter å ha sparket bort ballen for å drøye tid.

Med en mann mer på banen, tok RBK ledelsen gjennom en scoring fra Leo Cornic (22). Den klarte de å beholde, og er dermed videre.

HELT: Leo Cornic ble matchvinner. Foto: Beate Oma Dahle

– Kan gi viktige kroner i kassa

Rosenborg møter skotske Hearts i neste runde.



– Økonomien til RBK er anstrengt, og det er noe de har vært veldig tydelige på den siste tiden. Suksess i Europa kan gi viktige kroner i kassa, og derfor hadde det passet ekstremt dårlig med exit i dag – av flere grunner, sier TV 2s fotballekspert etter RBKs avansement.



Et gruppespill i Conference League vil bety mellom 30–40 millioner kroner inn i klubbkassen. Nå er trønderne to runder fra et gruppespill i Europa.