RBK-styrelederen merker presset: – Et dilemma vi står i

MERKER PRESSET: Trykket fra omgivelsene har ikke gått Rosenborgs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen hus forbi. Her er hun avbildet under eliteseriekampen mellom Rosenborg og Haugesund på Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Det stormer i Trøndelag etter svake resultater og et spill som får det kravstore Lerkendal-publikummet til å se rødt.

Natt til fredag ble det hengt opp protestbannere foran «Brakka» der budskapet var krystallklart.

På bannerne sto det «Obos?», «kor e verdian?» og «et styre uten handlekraft = et styre uten tillit»



Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen (47) innrømmer at hun merker presset fra omgivelsen.

– Ja, når det kommer til slike oppslag gjør jeg det. Så mener folk sikkert at jeg og vi som styre ikke er handlekraftige, men folk skal vite at vi har vært veldig tett på denne prosessen selv om vi ikke vises. Vår tilnærming er at det ikke er styret som skal vises, men det daglige virket og prestasjonene på banen. Og så er det reaksjoner rundt prestasjoner på banen som gjør at vi er her nå. Så må vi si hvordan vi tenker rundt dette, sier Gotaas Johnsen til TV 2.

Derfor maner Rosenborgs styreleder nå til ro.

– Vi må passe oss for at følelsene ikke styrer beslutningene. I det lange løp tror jeg ikke det er klokt. Vi må ha en plan og stå i det. Noen ganger peker kurven opp og noen ganger peker den ned, sier hun.

Full tillit

Meninger er det aldri mangel på i og rundt Rosenborg. Spørsmålet er hvordan presset blir om ropene fra omgivelsene tiltar i styrke.

Styrelederen innrømmer at de voldsomme følelsene som er i sving i idretten, gjør det litt annerledes enn styrejobben er i næringslivet.

– Alle mener noe, og det er bra. Engasjementet er viktig for oss. Men mangler vi resultater på kort sikt, kan det gi et sterkt press om endring. Det er et dilemma vi står vi, innrømmer 47-åringen.



Gotaas Johnsen er også krystallklar på hvordan styret forholder seg til hovedtrener Kjetil Rekdal og hans menn.

– Trenerteamet har full tillit, vi mener ikke at løsningen nå ikke er å sparke trenerne selv om enkelte roper om det, sier RBK-styrelederen.

FREDET: Rosenborgs trener Kjetil Rekdal gis full tillit av styrelederen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Hun mener altfor hyppige trenerbytter er noe av det som har gitt Rosenborg problemer.

– Det gjør at man egentlig aldri får ro eller bygge et godt fundament som man kan bygge prestasjonene videre på.

Styrelederen trekker frem Bodø/Glimt som eksempel på hvorfor tålmodighet lønner seg.

– De har jobbet systematisk over lang tid. De har vært i OBOS-ligaen, slik som Brann har vært. Det jeg prøver å si er at nøkkelen er at man må stå i det, man må være tålmodig og trenerteamet vi har er et veldig kompetent trenerteam. De har veldig fokus på prestasjon og utvikling av relasjoner. I sum, over tid, er det dette som skaper resultater.

Styremøte til uken

Ifølge Gotaas Johnsen er det et samlet styre som står bak Rekdal og co.

– Vi har tett dialog i styret og alle er enige om at dette er den riktige veien å gå, sier hun.

Det er imidlertid en stund siden Rosenborg-styret var samlet.

– Vi skal ha styremøte til uken, så vi har ikke hatt styremøte på en god stund, men når det er sagt er vi jo tett på det sportslige i Rosenborg. Personlig har jeg oppfølging flere ganger i uka om hvordan ståa er. Vi er ikke handlingslammet, snarere tvert imot, vi er tett på, føler pulsen og har god dialog, fastslår 47-åringen.

Cecilie Gotaas Johnsen er Rosenborgs første kvinnelige styreleder. Foto: Per-Atle Karlsen/TV2

Mai har vært en marerittmåned for Rosenborg. Det startet med tomålstap hjemme mot både Brann og Vålerenga, noe som ble etterfult av et hederlig bortetap mot Bodø/Glimt.

De to siste kampene har endt med seier, men 1-0 og sjansefattig hjemme mot et Haugesund som spilte med ti mann i godt over en omgang imponerte ingen.

Onsdag ble det 1-0-seier i 1. runde i cupen mot fjerdedivisjonslaget Trygg/Lade, der prestasjonen var så rystende svak at trener Rekdal konkluderte med at «jeg har aldri opplevd noe lignende i min lange karriere».

Mandag venter Brann på Stadion. Avspark er kl. 17.00 og kampen kan ses på TV 2 Play.