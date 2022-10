RBK-Sæter har fått huden full: – Folk sier at de ikke vil se meg på Lerkendal igjen

Ole Sæter (26) har fått høre det etter at han valgte å signere for Jim Solbakkens agentselskap. I et ferskt intervju med TV 2 forklarer han valget.

Onsdag kom bekreftelsen: Rosenborg-angriper Ole Sæter har signert en agentavtale med selskapet til Jim Solbakken. Det har ikke falt i god jord hos RBK-fansen.

– Vi liker Ole Sæter. Vi liker ikke Jim Solbakken, sa Kjernens talsmann Espen Viken til Nidaros.

Solbakken er en av Norges mest kjente fotballagenter, og har blant annet tette bånd til Ole Gunnar Solskjær og Molde.

Til supportere som eventuelt måtte tro at Sæter ikke har hodet og hjertet sitt i Rosenborg lenger, har han en klar melding:

– Det er bare vås.

Knallhard melding

Rosenborg-spissen forteller til TV 2 at han har fått mange negative reaksjoner.

– Det er folk som sier at de aldri ønsker å se meg på Lerkendal igjen. Så er jo det en helt ærlig sak, og det er fair. Jeg har ikke bedt noen like ham, sier Sæter.

Han fortsetter:

– Om de ikke liker han, så er det deres valg. Samtidig så er det viktigste for min del at jeg trives med det og at jeg liker det, så kan andre ha meninger om ham. Jeg synes han er fantastisk og en jeg gleder meg veldig til å jobbe videre med, sier Sæter.

Etter at han signerte for Solbakkens selskap, har reaksjonene florert i sosiale medier.

AGENT: Jim Solbakken var på plass da U21-gutta møtte Aserbajdsjan i juni. Foto: Lise Åserud

Han forteller at han tidligere har skjermet seg noe ved å skru av varsler på Twitter og samtidig skjule sitt eget navn.

– Så det finnes en begrensning for hvor mye jeg egentlig får med meg. Men det er klart at det blir jo en snakkis i garderoben når jeg får såpass mye hat. Det er jo ikke hyggelig for lagkameratene heller, å se at en kompis får trykt det oppi trynet. Det går jo mye på at folk tror at mitt syn på Rosenborg har endret seg. Jeg er fortsatt like glad i Rosenborg og like glad i Kjernen, det kommer aldri til å endre seg, lover han.

GJENNOMBRUDD: Ole Sæter er nummer to på toppscorerlisten i Eliteserien med sine 14 mål denne sesongen. Foto: Fredrik Varfjell

Forklarer valget

Spissen har kontrakt med Rosenborg ut 2023.

Han har denne høsten avvist et forslag fra klubben om en ny avtale. Sæter forteller at om et godt møte med Solbakken i Oslo.

– Han er en jeg følte jeg kunne stole på og en jeg føler jobber veldig for meg. En som gjør det beste for min del og en man kan snakke med uansett. Jeg fikk et veldig godt inntrykk. Jeg kjenner ham ikke kjempegodt ennå, men man får bare ta tiden til hjelp og bli bedre kamerater. Han er en som ikke bare har veldig mye god resultater med andre spillere tidligere, men han er også en veldig fin fyr, sier Sæter.

Spissprofilen avviser at en ny agent på plass er et tegn på at tiden i Rosenborg går mot slutten.

– Nei, jeg tenker at akkurat det der står ganske likt som før, uavhengig av Jim eller ikke. Det er ingenting som er avskrevet der, og det snakket vi også om. Det er ingen valg som er tatt, men med Jim så får jeg bedre avtaler. Såpass kyniske har man nødt til å være og det er jo for meg selv at jeg gjør dette, forklarer Sæter.

– Det blir en agent som jeg ønsker skal representere meg, og da ønsker jeg han som er best i landet til å gjøre det. Fra min side ser jeg på det som positivt. Selvsagt er det mange som ikke liker ham også, men sånn er det over hele verden. Det vil alltid være noen som ikke liker meg, Jim, andre agenter eller andre spillere. Det får man bare tåle om man er inne i en toppidrettsverden, fortsetter han.