RBK-melding vekker oppsikt: – Eksplosivt

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah reagerer på at RBK-styreleder Cecilie Gotaas Johansen sier at de avventer kommunikasjon til etter kommende styremøte.

UNDER PRESS: Kjetil Rekdal er innkalt til styremøte. Andre pinsedag ble det tap mot Brann i Bergen. Foto: Ole Martin Wold

Etter tapet mot Brann kom supporterklubben Kjernen med krav om at Kjetil Rekdal og Geir Frigård burde fjernes som hovedtrenere i RBK.

I TV 2-podkasten «Spiss Vinkel » diskuterer Arilas Berg Ould-Saada, Eirik Nesset Hjelvik og Yaw Amankwah situasjonen i Rosenborg.

– Det er oppsiktsvekkende med tanke på at i fjor virket forholdet mellom Kjernen og Rekdal å være godt, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Men nå er det tydelig at det er nok, fortsetter Amankwah.

– Eksplosivt

Ould-Saada sier at han forsøkte å få med RBK-styreleder Cecilie Gotaas Johnsen i podkasten for å snakke om den turbulente situasjonen.

– Svaret var jeg fikk fra henne var at hun ikke hadde tid på grunn av jobb og at de avventer kommunikasjon til etter styremøtet kommende uke, sier Ould-Saada.



– Det er eksplosivt synes jeg. Hun vet at dette kommer ut når hun sier det til deg, svarer Amankwah.



MYE Å TENKE PÅ: Cecilie Gotaas Johnsen er Rosenborgs styreleder. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Innkalt til møte

Rosenborg holder styremøte førstkommende onsdag. Der har både Kjetil Rekdal og Geir Frigård fått en innkallelse.

– Jeg regner med at de som sitter i styret er kompetente nok til å gjøre seg opp en mening om dette på egen hånd, sier Amankwah.



– Det er vanskelig for Rekdal og Frigård å komme inn i et slikt møte og legge frem noe som er så oppsiktsvekkende nytt at styremedlemmene plutselig sier: å ja, nå skjønner vi hvorfor resultatene har vært så dårlige, fortsetter Amankwah.



KRITISK: Birger Løfaldli er kritisk til Rosenborgs langsiktige retning. Foto: Terje Pedersen

I Spiss Vinkel er også Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli med. Løfaldli følger Rosenborg tett og fikk spørsmål om Kjetil Rekdals tid i klubben snart er over.

– Mye tyder på det, men om det skjer nå eller om det blir utsatt litt er vanskelig å si, sier Løfaldli.

– Full tillit har blitt til tillit med forbehold, fortsetter han.



I første runde i cupen spilte Rosenborg mot fjerdedivisjonsklubben Trygg/Lade. Eliteserielaget vant bare 1–0 og Kjetil Rekdal varslet oppvaskmøte etter kampen.

– Et skille har skjedd etter Trygg/Lade-flausen, sier Løfaldli.



– Jeg tror styret vegrer seg for å kvitte seg med treneren, men det kan komme til et punkt der de ikke ser noen annen mulighet, fortsetter Adressa-kommentatoren.



Større en bare et trenerproblem

På de siste 20 årene har Rosenborg hatt 13 forskjellige hovedtrenere.

– Rosenborg har bommet veldig mange ganger de siste 20-årene, sier Løfaldli.



Siden Rosenborg sist vant Eliteserien i 2018 har klubben hatt fire forskjellige hovedtrenere.

– Kjetil Rekdal har ikke kontroll over det dype problemet til Rosenborg, som er en mangel på en klar retning over flere år, sier Løfaldli.

– De har hentet en trener, og så har de satset på at den treneren skal sørge for suksess, og så er retningen ulik fra gang til gang nesten, fortsetter Adressa-kommentatoren.



Rosenborg solgte Casper Tengstedt for over 100 millioner, men Yaw Amankwah kritiserer rekrutteringen som sportslig leder i RBK, Mikael Dorsin, har gjort i etterkant av salget.

– De har brukt omtrent 30 millioner av disse pengene på spisser som ikke er i nærheten av å holde mål, sier Amankwah.

– Har Mikael Dorsin kapasiteten til å bygge et nytt lag for en ny trener, spør Amankwah retorisk.

– Ikke en dårlig trener



Kjetil Rekdal har vært trener i over 20 år. Før han kom til RBK ledet han HamKam til opprykk fra OBOS-ligaen til Eliteserien og ble kåret til Årets trener i Obos-ligaen 2021.

OPPRYKK: Rekdal ledet HamKam til førsteplass og opprykk fra OBOS-ligaen i 2021. Foto: Beate Oma Dahle

– Det handler ikke om at Kjetil Rekdal er en dårlig trener, sier Amankwah.



– Det arbeidet han og Frigård gjorde med HamKam er noe av det beste trenerverket jeg har sett på mange år, fortsetter fotballeksperten.



Likevel kan Rekdal miste jobben som Rosenborg-trener. Yaw Amankwah var klar på hva Rosenborg bør ser etter dersom de kvitter seg med Rekdal.

– Rosenborg må finne en trener som er ekspert på offensiv fotball, sier Amankwah.