RBK-lederen med klar tale om Rekdals fremtid

Lørdag fra kl. 17.30: Se Rosenborg-Vålerenga på TV 2 Play.

Etter en sesongåpning med tre scoringer og mangel på angrepsfotball ble Rosenborg pepet ut av Lerkendal etter 0-2 mot Brann på onsdag.

I lokalavisen Adresseavisen etterlyste kommentator Birger Løfaldi at det var på tide at Kjetil Rekdals overordnede utrykte hvorvidt de har tro på prosjektet eller ikke.

Nå kommer RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen med svar på tiltale.

– Jeg er veldig opptatt av utvikling og prestasjon, og så er det tålmodighet. Vi er også utålmodige på sett og vis, men det er full tillit til Kjetil og Geir. Det er ingen diskusjon, sier Gotaas Johnsen til TV 2.

PRESSET: Kjetil Rekdal og Rosenborg har haltet i sesongstarten. Foto: Ole Martin Wold

Maner til ro

Etter 0-2 kampen mot høytflyvende bergensere onsdag, har kritikken mot Kjetil Rekdal tatt seg opp i Trondheim.

Gotaas Johnsen er likevel klar i sin tale: Tiden for hyppige trenerbytter på Lerkendal er forbi.

– Ta Bodø/Glimt som et eksempel, og for så vidt Brann også. Nå har de fått ro og tid til å utvikle seg der de er, og nå høster de virkelig av det. Jeg mener nå at det å ha kontinuitet, det å være tålmodig og det å tro på prosessen, er nøkkelen til suksess, sier hun.

Styrelederen innrømmer at hun har fått mange henvendelser etter trøndernes seriestart. Selv tar hun resultatene og tabellplasseringen med knusende ro, og sammenligner starten med fjoråret.

Etter fem kamper i fjor sto Rosenborg med seks poeng og fire scorede mål. Fem runder ut i årets sesong er antall poeng akkurat det samme, men Rekdals menn har scoret ett mål mindre.

– Man må ikke glemme prestasjonene som ligger til grunn. Utviklingen på feltet er jo der, selv om vi ikke høster resultater nå. Så er jo troppen også endret siden i fjor. Det har jo vært utskiftninger. Det er jo en ung tropp, det vet vi. Masse talent, kanskje ikke så mye erfaring, sier Gotaas Johnsen.

Svarer om innkjøpene

Senest denne uka høstet trønderne kritikk fra sin gamle tjener, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

– Man må begynne å spørre seg om hva det er de har kjøpt offensivt, sa Mini til TV 2.



Etter å ha solgt Casper Tengstedt og Stefano Vecchia, samt mistet lånesoldaten Victor Jensen, har RBK investert i unge løsninger i angrep.

Ísak Snaer Thorvaldsson (22) Oscar Aga (22), Agon Sadiku (20) og Jayden Nelson (20) er alle hentet inn.

Ingen av dem har scoret etter fem serierunder.

– Det ligger en risiko i det. Erfaringsbasen er jo dårligere enn oss spillere i slutten av 20-årene, men det betyr ikke at vi seiler akterut av den grunn. Vi har en veldig ambisjon om at vi skal være i toppen.

Hun erkjenner likevel at de ikke kan konkurrere med alle klubber.

– Det er klart at klubben ikke kan plukke på samme hylle som Molde og Bodø/Glimt per i dag. Vi må holde oss innenfor de rammebetingelsene vi har og vi mener at vi maksimerer innenfor det rommet, sier Gotaas Johnsen, før hun forklarer klubbens strategi på overgangsmarkedet:



– Vi har sagt at det vi har fokus på er å kjøpe talenter som vi utvikler selv. Der er det kanskje et klassisk eksempel å nevne Tengstedt, men det er jo den type tilnærming vi ser for oss. At vi tar inn talenter, utvikler dem og løfter dem, sånn at vi på en måte får merverdi ut av det.

Styrelederen sier de ikke har særlig større muligheter.

– Vi sparer oss ikke til fant. Vi opererer innenfor det handlingsrommet og det mulighetsvinduet vi har, og det gjør vi så godt vi kan.

STYRELEDER: Cecilie Gotaas Johnsen svarer om tingens tilstand i Rosenborg. Foto: Per-Atle Karlsen/TV 2

Dette er målsettingen

Spillestil har også vært et hett tema i Trøndelag. Rosenborg har bare scoret tre mål til nå denne sesongen. Johnsen er klar på at attraktiv fotball er viktig.

– Man må være offensiv, man må være angrepsvillig. Det handler om å ta noen sjanser. Men samtidig så må det også sies at motbalansen til det er å vinne en kamp. Noen ganger så må du se motspillet og gjøre noen mottrekk for å demme opp bak.



– Hva ser RBK-styret på som en realistisk målsetning for 2023? Hva er kravene?

– Vi har sagt at vi ønsker å være i toppen, altså topp tre. Det handler om at vi skal ut i Europa. De ambisjonene endrer seg ikke. Vi vet at en sesong er lang. Plutselig løsner det, sier hun.

