RBK avslører «ekstrem oppussing»: – Det er med ærefrykt

De siste ukene har flere sentrale RBK-personligheter publisert kryptiske bilder av en strek på ulike sosiale medier.

Fredag avslørte trønderne hva den streken betyr. Siden den nye klubbstrategien ble vedtatt i fjor høst, har klubben nemlig jobbet med å fornye deres merkevare. Resultatet er en helt ny visuelle profil.

– Det første uttaket man kanskje ser av det er på den sportslige siden, der vi har satt en svart og hvit tråd på hvordan vi spiller fotball gjennom hele klubben, fra akademiet til A-laget. Til syvende og sist resulterer det i at vi ansetter Alfred Johansson, som sjekket boksene våre best, sier daglig leder Tore Berdal til TV 2 og fortsetter:

FORNØYD MED VERKET: RBKs daglige leder Tore Berdal presenterer Rosenborgs nye visuelle profil for TV 2. Foto: Per-Atle Karlsen

– Nå går vi til neste steg. Nå er det den kommersielle siden vi virkelig gjør et stort løft på. Der har vi jobbet med hvordan Rosenborg skal se ut, hvordan vi skal føles, hva vi skal prate om og egentlig hele merkevaren Rosenborg. Der er en ekstrem oppussing som har skjedd.

Elefanten i rommet

I løpet av det siste året har trønderne blant annet laget seg en egen font og gjort vesentlige endringer i klubbens kjente og kjære diamant-logo.

ENDRINGER: I tillegg til flere endringer på logoen har trønderne også fått utarbeidet sin helt egen font. Foto: Rosenborg Ballklub

– Rosenborg er en av Norges desidert sterkeste merkevarer, så det er med ærefrykt at man går inn og prøver å endre dette. Nå er vinkelen på logoen vår 19,17 grader, fordi Rosenborg ble stiftet i 1917, sier Berdal.



ENDRES: Den gamle RBK-logen har fått seg noen justeringer. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

RBKs daglige leder understreker at klubben har involvert både spillere, supportere, medlemmer og partnere i prosessen.

Selv om RBK-styret ble motarbeidet på de fleste punkter under klubbens årsmøte, er Berdal trygg på at dette vil bli godt mottatt blant klubbens tilhengere.

«ELEFANTEN I ROMMET»: Selv om Berdal og RBK-styret ikke fikk mange stemmer med seg under klubbens årsmøte, er trøndernes styreleder trygg på at deres visuelle oppussing blir godt mottatt. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg blir ikke noe mer nervøs på grunn av det som skjedde på årsmøtet, for å snakke om elefanten i rommet. Her har vi gjort en grundig og god jobb, som vi tror skal være med å løfte Rosenborg og det kommersielle Rosenborg har.



– Hvorfor gjør dere dette nå?

– Rosenborg har vært igjennom en reise de siste årene, som ikke har pekt helt riktig vei. Dette er en del av det å ta litt tak i klubben. Det er en ny giv for alle oss som jobber med det. Jeg tror også det gir en ny giv til alle supportere, medlemmer, partnere og så videre, sier Berdal og legger til:



– Rosenborg betyr utrolig mye for utrolig mange. Den posisjonen har vi ikke vært flink nok til å ta. Noe av det viktigste vi gjør nå er å si at Rosenborg er Trondheim og Trøndelags stolthet. Vi er for alle.

Vil ikke snakke pris

Å gjøre en total gjennomgang av klubbens visuelle uttrykk er imidlertid ikke gratis. Selv om RBK ikke tar hele regningen selv, er det, slik TV 2 forstår det, snakk om et millionbeløp.

Tore Berdal ønsker på sin side ikke å utdype hvor mye trønderne må ut med for merkevareendringen.

«NY» LOGO: Vinklene på RBKs diamant-formede logo er blitt justert til 19,17 grader. Foto: ROSENBORG BALLKLUB

– Det er klart at det har en kostnad. Nøyaktig hva det koster, det har jeg ikke, men det er langt innenfor det vi mener at det er verdt, sier Berdal.



Investeringen skjer i en tid der den økonomien er dalende på Lerkendal og i en tid der den gjennomgående ordlyden for klubbens herrelag lyder «vi må selge før vi kan kjøpe».

– Noen vil sikkert spørre seg om dette er fornuftig måte å bruke penger, gitt den situasjonen dere står i. Hva sier du til det?

– Ja, det mener vi. Dette handler om å posisjonere Rosenborg. Vi er en fotballklubb, absolutt. Vi skal fortsette å være en fotballklubb og vi skal vinne fotballkamper. Men for å vinne fotballkamper trenger vi supportere, partnere og at det at folk har noe å tro på og se opp til, sier Berdal og fortsetter:

– Dette handler egentlig om hvordan vi skal begeistre utover det å bare gå ut på banen å spille to ganger førtifem. Rosenborg er noe mer enn bare det som skjer på banen. Det må vi gjøre på en god måte og det må vi ta innover oss.