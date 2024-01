RBK-assistent til TV 2: – Jeg ønsker ikke den rollen

Tidligere denne uken kunne TV 2 fortelle at Steinar Leins tidligere assistent i RBK Kvinner, Robin Shroot, var blant storfavorittene til å ta over som midligertidig trener på Koteng Arena.

I et åpenhjertig intervju med TV 2 avslører imidlertid hovedpersonen selv at han har gitt klubben beskjed om at det er en rolle han ikke ønsker.

– Det er veldig hyggelig å høre, men jeg har sagt at jeg ikke ønsker den rollen på dette tidspunktet i karrieren. Jeg elsker å være i klubben, jeg elsker å jobbe med spillerne, støtteapparatet og det å være en del av denne fantastiske organisasjonen, men jeg har ikke noe ønske om å være hovedtrener, sier Shroot til TV 2.

Den 35 år gamle engelskmannen er i disse dager på Frøya, der han sammen med sportslig leder Mads Pettersen står i front for det som skjer på feltet under trøndernes oppkjøring.

– Jeg har så mye å lære

Shroot ble ansatt som utviklingsleder for RBK-kvinnenes ungdomslag i 2021, før han raskt avanserte til rollen som assistenttrener. Nå innrømmer den unge briten at han ikke føler seg klar for en hovedtrenerjobb.

– Jeg føler kanskje at jeg passer bedre til assistent-rollen. Den er i den posisjonen jeg er i nå at jeg føler at jeg har best mulighet for å hjelpe spillerne til å utvikle seg, sier Shroot og fortsetter:

BLIR PÅ KOTENG: Selv om han ikke ønsker å ha hovedansvaret er Shroot tydelig på at han elsker sin hverdag på Koteng Arena. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Forhåpentligvis skal jeg være en del av fotballen i 35 år til, og fra et personlig perspektiv føler jeg at jeg har så mye å lære og utvikle før jeg kanskje en dag ønsker å være hovedtrener.

Den karismatiske og energiske RBK-assistenten er uansett tydelig på at hans hovedtrener-nei ikke er et nei til klubben.

– Uansett hvilke løsninger klubben vurderer, både kort- og langsiktig, vil jeg gjøre det beste jeg kan i den rollen jeg har for å støtte spillerne, støtteapparatet og klubben fremover, sier Shroot.

Med Shroot ute av miksen, seiler Roar Vikvang og Svein Maalen nå opp som de heteste kandidatene til å ta over det midlertidige ansvaret.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med sportslig leder Mads Pettersen.

Sterke følelser

Startet på oppkjøringen til en ny sesong har vært av det spesielle slaget for RBKs kvinnelag. Shroot innrømmer at Leins avgang var noe som gikk innpå han.

– Det var selvfølgelig vanskelig og utfordrende, fordi jeg har kjent Steinar veldig lenge. Jeg føler at han alltid har hatt troen på meg personlig, noe jeg egentlig føler at han har med alle. Når man jobber så tett med noen så lenge er det alltid knyttet sterke følelser til en slik nyhet, forklarer han.

220612 Steinar Lein, head coach of Rosenborg, and Robin Shroot, assistant coach of Rosenborg, after the Toppserien football match between Rosenborg and Brann on June 12, 2022 in Trondheim. Photo: Marius Simensen / BILDBYRÅN / Cop 238 Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Selv har den sindige mannen fra balløya kontrakt på Koteng Arena ut sesongen.

Han utelukker ikke en kontraktsforlengelse, selv om han innrømmer at det er flere ting som må tas hensyn til før han tar en slik avgjørelse.

– Jeg har sagt til klubben at jeg potensielt kunne ha bundet meg til ti nye år om de hadde ønsket det, men det vanskelige for meg er at jeg har familien min i England. Jeg må ta hensyn til mye mer enn mine egne ønsker når det gjelder fremtiden. Men jeg elsker å være her og tar hver dag som den kommer, avslutter 35-åringen.