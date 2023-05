Et utsolgt Intillity lagde en ramme av blå og gule farger i hovedstaden, men det ble også tatt i bruk effekter med mer krutt.

For både Vålerenga- og Lillestrøm-supportere hadde tatt med seg bluss og pyroeffekter inn på stadion. I enkelte tilfeller var det så mye røyk at det ble en utfordring å se hva som foregikk i selve kampen.

RØYK: Det var store mengder bluss og røyk på begge sider av supporterfeltet i derbyet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, forteller at det i perioder gikk langt over streken i derbyet.

– Det var antydning til kasting og noe som ble fyrt opp i været fra begge sider. Det er noe vi kommer til å slå hardt ned på, sier Espeseth til TV 2.

Samtidig understreker han:

– Vi er ekstremt imponert over det store flertallet av våre supportere, som gjorde en fantastisk innsats kampen gjennom. Og har gjort det over lang tid.

Raser

Tidligere i år fikk fire Bodø/Glimt-supportere utestengelse på minst 15 kamper for pyrobruk.

Lillestrøm har ikke planer om å gjøre noe i skrivende stund.

– Er det noe som er helt alvorlig må vi også ta i bruk vårt reglement. Men i utgangspunktet vil vi ikke følge det som Bodø/Glimt har gjort, sier daglig leder Robert Lauritsen til TV 2.

En av Glimt-supporterne, som fikk 15 kampers karantene og 8000 kroner i bot av politiet, reagerer og blir provosert av det han mener er forskjellbehandling.

– Det oppleves som trist og urettferdig, sier supporteren, som delte straffen på Twitter, men ønsker å være anonym i denne saken.

Bekymring for helsen til supportere

Ved kickoff til årets sesong i Eliteserien uttalte generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Karl-Petter Løken, en helsemessig bekymring for tett røyk på fotballstadioner.

Han forteller til TV 2 at den samme bekymringen fortsatt er gjeldene, men:

– Det er klubbene som har ansvaret for sikkerheten på sine arrangement. NFF vil gripe inn dersom gjennomføringen av kampen er truet, sier Løken.

Pyrobruk er i utgangspunktet forbudt, men det er mulig å søke om tillatelse til de enkelte klubbene. Talsperson i Klanen, Sebastian Hytten, forteller at det ikke ble sendt noen søknad, så vidt han vet, om pyrobruk i forkant av derbyet mot Lillestrøm.

Hytten frykter likevel ikke at Vålerenga-supportere vil se en lignende straff som ble tatt i bruk i Bodø.

– Vi har en god dialog og klubben er positive til supporterkultur i motsetning til andre steder i landet, sier Hytten.

– Strengt forbudt

Talsmannen for Klanen mener bluss og pyroeffekter er viktig for å skape rammer i store fotballkamper.

– Rammen i går var helt fantastisk. Det gir den ekstra «edgen» i en kamp, sier Hytten.

Han får støtte fra den utestengte Glimt-supporteren.

– Rammene vi så i derbyet er et prakteksempel på hvor fantastiske rammer som er mulig å skape på norske stadioner.



Vålerengas daglige leder forteller at de visste at det ville komme pyroeffekter i derbyet, men at det gikk for langt.

– Når ting blir kastet inn på banen og det er antydning til fyrverkeri, det er noe som vi vil slå hardt ned på. Det skal absolutt ikke skje, sier Espeseth.



– Det er strengt forbudt å fyre avgårde fyrverkeri og hive ting på banen. Det er noe alle kjenner til. De som har gjort det vil vi sanksjonere, sier han.