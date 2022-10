Raser over behandling av norsk hest: – En gris!

Den norskfødte hesten Cokstile vant forrige uke et løp i New York. TV-bildene får norsk travmiljø til å rase.

RØSKER TIL: Cokstile har nummer tre på siden og man ser tydelig på bildet her at Vincenzo Piscuoglio dell’Annunziata tar sats og røsker til i tømmene på hesten. Foto: Twitter.

– Det er noe av det verste jeg har sett av en kusk. Jeg kan være helt ærlig på at den kusken aldri kommer til å bli invitert til noe løp i Norge.

Talen er klar fra Svein Morten Buer. Han er generalsekretær i Det Norske Travselskap. TV 2 møter han på Bjerke travbane i Oslo tirsdag kveld.

Bildene viser at den italienske kusken Vincenzo Piscuoglio dell’Annunziata røsker godt tak i tømmene som henger i hestens munn. Samtidig blir en pisk aktivt brukt.

– Denne italieneren har vi lagt merke til i Italia tidligere i år. Dette er dessverre en gris som ikke hører hjemme på en travbane i det hele tatt, sier Buer til TV 2.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med den italienske kusken uten hell.

Se bildene her:

Nekter for å ha pisket

For fire år siden ble Cokstile solgt fra Norge til den italiensk eieren Renato Santese. Han har kommentert hendelsen til flere medier, blant andre NRK.

– Jeg vil presisere at Vincenzo aldri har pisket en hest, verken i europeisk mesterskap eller nå i New York, sa Santese til NRK.

– Kjøper du den, Buer?

– Det gjør jeg ikke. Ut fra bildene jeg ser så treffer pisken hesten og kanskje enda verre er måten man bruker tømmene på å rykke hardt til hestens munn. Det gjør vondt for hesten, sier Buer om Santeses forklaring.

Han understreker at hester blir dårligere over tid med en slik behandling. Å behandle hesten på best mulig måte, vil også fremheve resultatene, sier Buer.

RASER: Generalsekretær i Det Norske Travselskap raser mot italienerens behandling av den norske hesten. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Generalsekretæren sier at det blir knyttet ekstra sterke følelser til denne hendelsen ettersom hesten er norsk.

– Klart det. Både for oppdretter som er glad i hesten og for oss. Vi er stolt av hesten og hestens prestasjoner. Det er så unødvendig å behandle hesten på den måten.

– Tror ikke jeg har sett noe verre

En som virkelig har god kjennskap til Cokstile er Lars Anvar Kolle. Han er en norsk kusk og har kjørt med Cokstile tidligere.

Han vant blant annet derby med Cokstile i 2017 før hesten ble solgt til den italienske eieren.

– Det er trist å se at hesten blir behandlet sånn. Det er ikke bra. Det er jo ingen som trives med å bli behandlet på den måten.

– Hvordan vil du beskrive Cokstile?

– Det er en god hest. Han vant derby her i 2017, så det er en hest jeg har hatt mange gleder sammen med.

Han er enig med Buer om at man kan bruke mye mildere midler mot hesten, men fortsatt få minst like gode resultater.

Kolle likte ikke bildene han så av hesten han tidligere kjørte.

– Det er så ille at jeg tror ikke jeg har sett noe verre. I hvert fall ikke så jeg kan huske. Det skal ikke forekomme.